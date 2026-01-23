Français
الأخبار

هازارد يطلق مشروعا تجاريا مثيرا للجدل بعد اعتزاله كرة القدم

أطلق إيدين هازارد، نجم تشيلسي وريال مدريد السابق، مشروعًا تجاريًا صادمًا، بعد اعتزال كرة القدم.

و قدم هازارد، عروضًا من الطراز الرفيع، طوال 7 أعوام قضاها في قلعة ستامفورد بريدج، لكنه عانى من الإصابات، خلال فترته مع ريال مدريد.وعاش أسطورة المنتخب البلجيكي، حياة بعيدة عن الأضواء، منذ اعتزال كرة القدم في أكتوبر 2023.

و ذكرت صحيفة “ذا صن” أن هازارد يتعاون حاليًا مع رجل الأعمال الإيطالي فابيو كورديللا، لإطلاق علامته الخاصة من النبيذ.

و تابعت الصحيفة “سيُعرف هازارد، الذي كان يومًا نجم تشيلسي الأول، بنبيذه الأبيض والأحمر، بدلًا من مهاراته في الملاعب”. وقال كورديللا “نبيذ إيدين هازارد الرسمي سيصل قريبًا جدًا.. عندما يلتقي الإبداع البلجيكي بتميز النبيذ الإيطالي الفاخر، تولد تجربة تعكس صورة إيدين، أنيقة و قوية و أيقونية”.

و كانت شركة كورديللا قد أطلقت من قبل، أنواع نبيذ لنجوم كرة قدم بارزين، من بينهم رونالدينيو و جانلويجي بوفون.

تعليقات

