هام للتونسيين في سويسرا: يوم قنصلي بجنيف لتقريب الخدمات يوم 9 ماي

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببرن عن تنظيم يوم قنصلي لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بسويسرا، وذلك يوم السبت 9 ماي 2026 من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر بمدينة جنيف.

وسيُقام هذا اليوم القنصلي بالمركز الاجتماعي والثقافي “دار تونس”.

ويأتي هذا الموعد في إطار سعي السفارة إلى تقريب الخدمات القنصلية من المواطنين وتحسين جودتها، خاصة لفائدة التونسيين المقيمين خارج العاصمة برن.

وسيتم خلال هذا اليوم تقديم عدد من الخدمات القنصلية، من بينها:

استخراج وتجديد وتعويض جوازات السفر (دون تسليم فوري)

التسجيل القنصلي وتجديد البطاقات القنصلية

التعريف بالإمضاء والمصادقة على الوثائق

خدمات الحالة المدنية

الإحاطة الاجتماعية وتقديم الاستشارات

التواصل المباشر مع أعوان السفارة للنظر في مشاغل الجالية

ودعت السفارة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات إلى الحضور الشخصي مصحوبين بالوثائق الأصلية والنسخ المطلوبة، مؤكدة أنها ستنظم تنقلات قنصلية أخرى بمناطق مختلفة من سويسرا خلال الفترة القادمة.

