هام للتونسيين في سويسرا: يوم قنصلي بجنيف لتقريب الخدمات يوم 9 ماي

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببرن عن تنظيم يوم قنصلي لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بسويسرا، وذلك يوم السبت 9 ماي 2026 من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر بمدينة جنيف.

وسيُقام هذا اليوم القنصلي بالمركز الاجتماعي والثقافي “دار تونس”.

ويأتي هذا الموعد في إطار سعي السفارة إلى تقريب الخدمات القنصلية من المواطنين وتحسين جودتها، خاصة لفائدة التونسيين المقيمين خارج العاصمة برن.

وسيتم خلال هذا اليوم تقديم عدد من الخدمات القنصلية، من بينها:

  • استخراج وتجديد وتعويض جوازات السفر (دون تسليم فوري)
  • التسجيل القنصلي وتجديد البطاقات القنصلية
  • التعريف بالإمضاء والمصادقة على الوثائق
  • خدمات الحالة المدنية
  • الإحاطة الاجتماعية وتقديم الاستشارات
  • التواصل المباشر مع أعوان السفارة للنظر في مشاغل الجالية

ودعت السفارة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات إلى الحضور الشخصي مصحوبين بالوثائق الأصلية والنسخ المطلوبة، مؤكدة أنها ستنظم تنقلات قنصلية أخرى بمناطق مختلفة من سويسرا خلال الفترة القادمة.

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

693
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو

411
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
327
سياسة

قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)
296
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]
285
الأخبار

تونس: تأجيل محاكمة حمادي الجبالي في قضية ذات صبغة إرهابية
268
اقتصاد وأعمال

تونس و ألمانيا تعززان شراكتهما الاقتصادية في برلين
237
الأخبار

شبيبة القيروان تعلّق نشاط فرع كرة القدم و تسحب الثقة من إدارة التحكيم
236
أخر الأخبار

تمسّك الرئيس سعيّد بالزيادات في الأجور: خطوة اجتماعية أم تمهيد لقرارت صعبة؟ قراءة سياسية (فيديو)
227
اقتصاد وأعمال

الجزائر لن تقدم أي هدايا : ميلوني وسانشيز يريدان مزيدا من الغاز… لكن بثمن أعلى
220
الأخبار

كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

