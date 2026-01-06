Français
هبوط اضطراري لطائرة تونسية في الجزائر بعد وعكة صحية لمسافرة مغربية

هبوط اضطراري لطائرة تونسية في الجزائر بعد وعكة صحية لمسافرة مغربية

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2026، إلى الهبوط الاضطراري بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية، إثر تعرض مسافرة تحمل الجنسية المغربية لوعكة صحية أثناء الرحلة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد اتخذ طاقم الطائرة قرار تحويل المسار من أجل تمكين المسافرة من الإسعافات الضرورية، حيث جرى إجلاؤها فور الهبوط من قبل مصالح الحماية المدنية الجزائرية.

وأضافت التقارير أن المسافرة نُقلت على وجه السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا لتلقي العلاج اللازم، دون الكشف إلى حدود الساعة عن تفاصيل إضافية بشأن حالتهـا الصحية.

