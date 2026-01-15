هبّة أوروبّية “لإنقاذ” غرينلاند قد تخفي نزاعات جيوسياسية عالمية.. العبيدي يقدّم قراءة معمّقة لما يحدث [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الخميس، 15 جانفي 2025، عاد الدّبلوماسي السابق عبد الله العبيدي على الأزمة التي أثارها الرّئيس الامريكي دونالد ترامب بعد تهديده بالسّيطرة على جزيرة غرينلاند التي تتبع مملكة الدّنمارك، الامر الذّي أعتبرته الدّنمارك تهديدا لسلم الاتحاد الأوروبي بشكل عام، و في ظلّ هذه التّطورات قّررت السّلطات الفرنسية و كذلك الألمانية و أيضا النرويجية يوم أمس نشر قوات عسكرية على هذه الجزيرة…

و قال العبيدي إنّ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلفيّة أخرى غابت عن البعض و هي رغبته في فرض أداءات إضافيّة على جميع الدّول لصالح الولايات المتحدة الأمريكيّة، أي أنّه اجبر أعضاء منظّمة الحلف الأطلسي من الجناح الأوروبي على تخصيص نسبة 5 % من دخلهم القومي الخام لتمويل المنظّمة، و هو الامر الذّي على خلفيته هدّدت دول مثل اسبانيا بالخروج من هذا الحلف و من هنا انطلق الحديث عن تفكك حلف الناتو، خاصة و أنّه في وقت سابق أي في التسعينات و بعد سقوط جدار برلين رأى البعض أنّه لم يعد هناك موجبا لهذا الحلف و ذلك لانّ تأسيسة كان مقابل حلف فرسوفيا.

و أضاف العبيدي انّ عدد من الدّول أصبحت اليوم مقتنعة بأنّه لم يعد لهذا الحلف دورا، بالاضافة إلى أنّ الدّولة الاساسية التي يقوم عليها الحلف اصبحت هي نفسها من تشكّل تهديدا على الدّول المكونة له، و من هنان انطلق التهديد الاوروبي للولايات المتحدة الامريكية بكون مختلف هذه الدّول ستغادر الحلف و ستقوم بمجابهتها أيضا، و في المقابل تصاعدت التهديدات الامريكية في علاقة بالأداءات و ايضا بضم قناة بنما و ضم كندا كذلك و السيطرة على جزيرة غرينلاند.

و اكّد الدّبلوماسي السابق أنّ هذا الامر يعتبر خطوة أولى في مسار ربما قد يؤدي إلى تحالف روسيا مع الاتحاد الاوروبي و ذلك لكون الدّول الأوروبية حاليا ليس لها الوزن الكافي حتى تتصدى لعمالقة آسيا و للولايات المتحدة الأمريكية التي اصبحت بدورها تشكّل خطرا عليهم، و لكن من غير المستبعد في هذا الاطار و فق العبيدي ان تتغير السياسة الامريكية بعد انتهاء عهدة ترامب اي بعد مرور 3 سنوات خاصة و انّه يوجد عديد المعارضين لهذه السياسة حتى صلب حزبه.

و تابع المتحدّث القول إنّه و في هذا الملف يجب ايضا الاخذ بعين الاعتبرا أنّ الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين قد طلب منذ مدة بالانضمام إلى الاتحاد الاوروبي هذا من ناحية و من ناحية اخرى كان المفكرّ الاستراتيجي و مستشار الامن القومي لدى الرّئيس الامريكي جيمي كارتر، زبيغنيو بريجينسكي، قد نبّه من تقارب ألمانيا و فرنسا و اعتبر أنّ هذا التحالف قد يكون تهديدا للولايات المتحدة.

و اعتبر العبيدي أنّ هذا الامر لن يكون سهلا خاصة و انّ أمريكا لها أكثر الاسلحة تطوّرا في العالم و إذا ما تصارع جناحي الغرب فسيضعفان بعضهما، مما سيفسح المجال لتغوّل البلدان الآسياوية، خاصة و أنّ أوروبا تهدّد محيطها العربي الاسلامي، و الذّي يعتبر في حالة تواصل مع ثلاث قارات و هي إفريقيا و آسيا و اوروبا، و للعلم، تاريخيا كانت هناك إمبراطوريات تجمع هذه الدّول، و بالتالي فإنّه للمحافظة على السلم في العالم، من يتحكم في هذه المنطقة “أرواسيا” يتحكم في العالم و من الممكن حتى ضمان السلم في العالم إذا ما تقاربت هذه الدّول.

و لفت الدّبلوماسي السابق على مستوى آخر، إلى انّ العالم العربي ليست له أقطاب سياسية، حتى أنّه توجد دول عربية ضحايا دول عربية أخرى، و حتى التي كانت ضحية دول أجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية و اسرائيل فإنّ الامكانيات المعتمدة في الحروب هي عربية، و بالتالي هنا يجب على الدّول العربية أن تتجاوز جدال الدّين و تصنع تقارب على مستوى السياسات، و خاصة أنّه توجد جهات اخرى قوية مثل الصين و لكن ردات فعلها غير معلومة تجاه العرب إذا ما اصبحت إمبراطورية وفق قوله.

