هجرة : القيود الأميركية الجديدة ضد المهاجرين تدخل حيّز التنفيذ

هجرة : القيود الأميركية الجديدة ضد المهاجرين تدخل حيّز التنفيذ

بعد صدورها عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دخلت قيود الهجرة الجديدة حيز التنفيذ رسميا مع بداية العام الجديد، حيث سيحظر السفر للولايات المتحدة على مواطني دول عدة. ويشمل هذا القرار منعا شاملا لدخول مواطني الدول التالية : سوريا وجنوب السودان ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، كما ستُفرض قيود على دخول مواطني سيراليون ولاوس.

ويستمر حظر السفر كذلك على مواطني دول أخرى، من بينها أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، مع فرض قيود جزئية على القادمين من فنزويلا وكوبا .

ويستثني القرار حاملي الإقامات الدائمة في الولايات المتحدة، ومن يتوفرون حاليا على تأشيرة دخول، إلا أنه يضيّق نطاق الاستثناأت الممنوحة لتأشيرات الهجرة القائمة على الروابط الأسرية. كما أنه لا يشمل الرياضيين والدبلوماسيين، ومن تقول واشنطن إن دخولهم يخدم المصلحة الأميركية.

وستسري القيود على المهاجرين وغير المهاجرين على حد سواء، حيث أكد البيت الأبيض أن هذه الإجراأت تأتي لأسباب تتعلّق بالأمن القومي والسلامة العامة.

