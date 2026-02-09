هذا الأربعاء: باجة تحتضن يوم إعلامي حول حوكمة المياه من أجل فلاحة مستدامة [فيديو ]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تستضيف ولاية باجة يوم الأربعاء 11 فيفري 2026 يومًا إعلاميًا حول حوكمة المياه من أجل فلاحة مستدامة، وذلك بالمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب.

وأكد سفيان الرزقي، كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة، في تصريح لمراسل ”تونس الرقمية”، أن هذا اليوم يهدف إلى تقديم جملة من المداخلات والمناقشات العلمية حول إدارة الموارد المائية وتعزيز الفلاحة المستدامة.

وأشار الرزقي إلى أن اليوم الإعلامي سيشهد مشاركة عدد من الأساتذة المختصين في الموارد المائية، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الفلاحة، حيث سيتم التطرق إلى أهمية حوكمة المياه وسبل تحسين استغلالها لدعم الفلاحة المحلية بشكل مستدام.

يأتي هذا الحدث في إطار جهود ولاية باجة لتعزيز الوعي بأهمية الموارد المائية وتطوير الفلاحة المستدامة بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وحماية البيئة.

