Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

هذا الأربعاء: باجة تحتضن يوم إعلامي حول حوكمة المياه من أجل فلاحة مستدامة [فيديو ]

تستضيف ولاية باجة يوم الأربعاء 11 فيفري 2026 يومًا إعلاميًا حول حوكمة المياه من أجل فلاحة مستدامة، وذلك بالمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب.

وأكد سفيان الرزقي، كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة، في تصريح لمراسل ”تونس الرقمية”، أن هذا اليوم يهدف إلى تقديم جملة من المداخلات والمناقشات العلمية حول إدارة الموارد المائية وتعزيز الفلاحة المستدامة.

وأشار الرزقي إلى أن اليوم الإعلامي سيشهد مشاركة عدد من الأساتذة المختصين في الموارد المائية، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الفلاحة، حيث سيتم التطرق إلى أهمية حوكمة المياه وسبل تحسين استغلالها لدعم الفلاحة المحلية بشكل مستدام.

يأتي هذا الحدث في إطار جهود ولاية باجة لتعزيز الوعي بأهمية الموارد المائية وتطوير الفلاحة المستدامة بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وحماية البيئة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

584
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

350
أخر الأخبار

صفاقس: ندوة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية بالجهة: الواقع والآفاق [فيديو]
333
الأخبار

رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف
332
الأخبار

كمّيات الأمطار المُسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية
318
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
316
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
310
الأخبار

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)
301
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي
280
الأخبار

وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” إلى ميناء بنزرت التجاري
267
الأخبار

زغوان : الهلال الأحمر ينظم عملية توزيع 200 قفة رمضان بمعتمدية الزريبة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى