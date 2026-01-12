هذا الأسبوع: مجلس الشيوخ الأمريكي قد يصوّت على مشروع قانون لتشديد العقوبات ضد روسيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قد يجري مجلس الشيوخ الأمريكي خلال هذا الأسبوع تصويتًا على مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على روسيا.

وكان المشروع قد ظل معلقًا في مجلس الشيوخ منذ أفريل من العام الماضي​​​. وقال السيناتور ليندسي غراهام (المدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا) المشارك في إعداد المشروع، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح القانون “الضوء الأخضر” خلال الأسبوع الماضي.

وأعرب غراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه روسيا، عن أمله في أن يتم التصويت على المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه، أكد ترامب أنه دعم مشروع القانون الخاص بفرض عقوبات جديدة على روسيا، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله في عدم الاضطرار إلى استخدام هذه الأداة.

ويحظى مشروع القانون حاليًا بدعم 84 عضوًا في مجلس الشيوخ، بينهم 42 ديمقراطيًا و41 جمهوريًا وعضو مستقل واحد، في حين لم يُدرج بعد موعد محدد لمناقشته أو التصويت عليه في قاعدة بيانات الكونغرس.

وينص المشروع على فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 500 بالمئة على السلع المستوردة من الدول التي تشتري من روسيا النفط أو المنتجات النفطية أو الغاز الطبيعي أو اليورانيوم.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فيفري 2022، فرضت الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من العقوبات على آلاف الأفراد والشركات الروسية، إلى جانب قيود تجارية قطاعية شملت مئات السلع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد مرارًا أن الإجراءات التقييدية الجديدة لن يكون لها تأثير جوهري على الاقتصاد الروسي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العقوبات المفروضة على النفط الروسي قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط ومشتقاته، بما في ذلك أسعار الوقود في محطات البنزين داخل الولايات المتحدة.

