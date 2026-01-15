هذا الإثنين: جلسة عامة برلمانية لانتخاب أعضاء اللجان القارة (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف النائب وليد حاجي نائب مساعد للرئيس بمكتب مجلس نواب الشعب مكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أنه تقرر اليوم خلال اجتماع المكتب عقد جلسة عامة لإنتخاب أعضاء اللجان البرلمانية القارة يوم الاثنين 19 جانفي 2026.

وأوضح حاجي أن مكتب المجلس تداول اليوم في نقطتين، الأولى تتمثل في توزيع المسؤوليات صلب مكتب البرلمان اضافة الى تحديد تاريخ الجلسة العامة لإنتخاب أعضاء اللجان البرلمانية القارة.

واشار محدثنا أنه سيتم خلال هذه الجلسة العامة انتخاب أعضاء 13 لجنة برلمانية قارة وستشرف على هذه الانتخابات لجنة الفرز والاحصاء مضيفا “وعقب استكمال انتخابات أعضاء اللجان سيتم بعدها بنحو 3 أيام عقد يوم لاختيار أعضاء مكاتب اللجان من رئيس ونائب رئيس ومقرر لكل لجنة”.

