هذا البلد هو الأول في الاتحاد الأوروبي الذي يقضي على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والزهري من الأم إلى الطفل

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدنمارك أصبح أول بلد في الاتحاد الأوروبي ينجح في القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الزهري من الأم إلى الطفل.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح السياسات الصحية التي اعتمدتها الدنمارك، خاصة في مجال الكشف المبكر والرعاية الصحية للأمهات والأطفال، ما ساهم في ضمان ولادة الأطفال دون الإصابة بهذين المرضين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والزهري من الأم إلى الطفل يمثل إنجازاً مهماً في مجال الصحة العامة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

