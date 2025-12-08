هذا موعد انطلاق الحصول على المنحة السياحية بعنوان موسم الحج لسنة 1447 هجري لدى الوسطاء المقبولين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حسب منشور جديد للبنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين يمكن للوسطاء المقبولين صرف المنحة السياحية بعنوان سنة 2026 نقدا بالشبابيك الموحدة التي سيتم فتحها لغرض تنظيم إجراءات سفر الحجيج لسنة 2026 بداية من تاريخ 10 ديسمبر.2025.

ويتولى الوسطاء المقبولون صرف المنحة السياحية للحجيج باستعمال الرصيد المتوفر لديهم والتزود بالأوراق النقدية للريال السعودي من فروع البنك المركزي التونسي. ويحدد كل وسيط مقبول سعر بيع العملة بعنوان المنحة السياحية مع إجبارية إشهاره للعموم بشكل بارز.

و يتعيّن على الوسطاء المقبولين، عند ختم جوازات سفر المعنيين بالأمر وطبقاًألحكام الفصل 8 من المنشور عدد 4 لسنة المؤرخ في 9 فيفري 2007،2007 التنصيص على سنة 2026 في الخانة المخصصة لسنة المنحة.

وتظل رخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية بالريال السعودي بعنوان المنحة السياحية صالحة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها للحجيج المرسمين بالقوائم الرسمية وأعضاء البعثة التونسية الرسمية المعينة لمرافقتهم، دون سواهم.

