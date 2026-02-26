Français
Anglais
العربية
الأخبار

هذا موعد انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026

أعلنت وزارة الدّفاع الوطني، اليوم الاربعاء، أنّ حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الاثنين 2 مارس القادم وتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 10 أفريل 2026
وبينت الوزارة، في بلاغ لها، أنّ هذه الحصّة تشمل مواليد الثلاثية الأولى من سنة 2006 ومواليد السّنوات السّابقة إلى حدود سنة 2000، الذّين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية وأضافت بأنه ستنتصب للغرض لجان التّجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محدّدة.
ودعت الشّبان المعنيين إلى التّقدم إلى مراكز التّجنيد والتّعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التّعريف الوطنية.
وللحصول على المزيد من الإرشـادات وضعت الوزارة جملة من الأرقام الممكن الإتّصـال بها لدى الإدارة العامـة للتجنيـد والتعبئـة وهي: 71.896.055 – 71.896.870 – 71.896.111 – 71.896.317 – 71.896.488 رقم المكتب: 55343

