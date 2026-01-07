Français
الأخبار

هذا موعد انطلاق موسم التخفيضات الشتوية و من الممكن ان يتواصل لكامل شهر رمضان

هذا موعد انطلاق موسم التخفيضات الشتوية و من الممكن ان تتواصل خلال كامل شهر رمضان

يُنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات لشتاء 2026 (الصولد)، أواخر شهر جانفي الجاري مع إمكانية أن يتواصل لكامل شهر رمضان المقبل.

وفي تصريح اليوم الأربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة بمنظمة الأعراف محسن بن ساسي، إن اجتماعا انعقد أول أمس الإثنين مع ممثلي وزارة التجارة وتنمية الصادرات لبحث آخر الاستعدادات والترتيبات لإنجاح موسم الصولد الشتوي.

وأكد أن المهنة اقترحت على الوزارة انطلاق موسم الصولد الشتوي أواخر شهر جانفي الجاري وقد يكون يوم السبت 31 جانفي 2026.

وكشف بن ساسي أن من بين مقترحات المهنة التمديد في فترة الشتوي من 6 أسابيع ليتواصل خلال كامل شهر رمضان القادم أي شهري فيفري ومارس المقبلين.

وبرّر المتحدث هذا المقترح بالمساهمة في تنشيط الحركة التجارية في البلاد وخاصة دعم القدرة الشرائية لعموم التونسيين لا سيما وأن المصاريف ترتفع بشكل لافت خلال شهر رمضان.

ولفت إلى أن الوزارة أبدت تفهما لهذا المقترح وأن النية تتجه نحو تبنيه وفق رأيه، معتبرا أن موسم التخفيضات من شأنه أن يسهم في مزيد التحكم في نسبة التضخم لا سيما في مجموعة الملابس والأحذية التي تشمل أهم القطاعات المشاركة في الصولد.

وخلص إلى التاكيد على أن التجار وخاصة الناشطين في بيع الملابس والجاهزة والأحذية متحمسون لموسم التخفيضات الشتوية مبدين استعدادهم لعرض منتوجات بنسب تخفيض مشجعة.

يشار إلى أن قانون عدد 40 لسنة 998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري وفي جانب التخفيضات الدورية، نصّ على أن تكون أقل نسبة معمول بها في موسم التخفيضات لا تقل عن 20 بالمائة.

تعليقات

