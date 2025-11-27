هذه أكثر المناطق تساقطًا للأمطار خلال الـ24 ساعة الأخيرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية ليوم 27 نوفمبر 2025، وقد أظهرت المعطيات تهاطل كميات هامة خاصة بالشمال الغربي، حيث تجاوزت الأمطار في عدة مناطق 20 إلى 50 ملم وبلغت مستويات أعلى من المعدلات المعتادة.

أكثر المناطق تهاطلًا للأمطار

بني مطير: 53 ملم

عين دراهم: 48 ملم

طبرقة: 46 ملم

سجنان: 41 ملم

نفزة: 39 ملم

وتأتي هذه الأمطار في سياق حالة جوية غير مستقرة يشهدها شمال البلاد، مما يستدعي اليقظة خاصة في المناطق المنخفضة وأثناء التنقلات بسبب الانزلاقات وتجمعات المياه.

