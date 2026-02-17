هذه البلدان العربية تعلن غدا أول أيام شهر رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قرّرت ‏المحكمة العليا بالسّعودية أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر ⁧‫رمضان‬⁩ المبارك لعام 1447هـ.، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

كما أعلن ديوان الرئاسة بالإمارات أن غداً الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك، حسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

هذا وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف بقطر أن يوم غد الأربعاء 18 فيفري 2026م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ ، حسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

