Français
Anglais
العربية
سياسة

هذ الموعد الأقرب للجلسة العامة للتصويت على النسخة النهائية لمشروع قانون المالية 2026 (فيديو)

أكد النائب سليم سالم رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أنه من شبه المستحيل أن يتم اليوم الاثنين الدعوة لعقد جلسة عامة للتصويت على النسخة النهائية لمشروع قانون المالية 2026.

وأوضح سالم أنه دستوريا للجنة المتناصفة الحق في 3 أيام للتداول في الفصول الخلافية مرجحا أن تستكمل اللجنة أشغالها اليوم مضيفا “واذا استكملنا اليوم البت يبقى القرار لرئيسي الغرفتين النيابيتين لتحديد موعد الجلسة العامة للتصويت”.

وأفاد محدثنا أنه يمكن الدعوة من قبل رئيسي الغرفتين النيابيتين لعقد جلسة عامة غدا الثلاثاء 9 ديسمبر أو بعد غد الأربعاء 10 ديسمبر مشددا على أن الدستور يقر إلزامية تسليم النسخة النهائية المصوت عليها لقانون المالية كآخر آجل يوم 10 ديسمبر مضيفا “بالتالي مازلنا ضمن الآجال الدستورية”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

393
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة

317
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية تدشّن مقر فرقة الحرس الديواني بقرمبالية و تتابع ظروف العمل بالمكتب الجهوي
299
الأخبار

وزارة الصحة : تدخّل ناجح بطائرة مروحية لإنقاذ مريض في صفاقس
273
الأخبار

صفاقس تحتضن ملتقى علميًا حول حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية و المسؤولية الطبية [فيديو]
265
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
259
الأخبار

المرسى : استياء بعد تخريب ورشة للرسم موجّهة للأطفال في منتزه السعادة
251
الأخبار

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تقرر بالاجماع الاضراب العام
243
الأخبار

كرة القدم العالمية : تونس – قطر، على أية قنوات تُبث مباريات الأحد 7 ديسمبر ؟
238
الأخبار

Meta : اتفاق مع وسائل إعلام لدمج محتواها في مساعدها بالذكاء الاصطناعي
238
الأخبار

كأس العرب : التشكيلة المحتملة لتونس في مواجهة قطر

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى