هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب المنطقة الشرقية في السعودية

ضربت هزة أرضية فجر اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

وسجّلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي الهزة الأرضية في الساعات الأولى من الصباح بالتوقيت المحلي، حيث حدّدت الهيئة موقعها على بعد نحو 9 كيلومترات شرق مدينة حرض، مؤكدة أن شدّتها تُصنّف ضمن الهزات المتوسطة.

ولم تُسجّل، إلى حدود اللحظة، أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جرّاء هذه الهزة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الوضع وطمأنة السكان في المنطقة الشرقية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه عدة مناطق من المملكة تقلبات جوية لافتة، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات الماضية تنبيهات جوية شملت 9 مناطق إدارية، بسبب توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتساقط الثلوج في بعض المناطق، إضافة إلى نشاط الرياح، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، بداية من فجر اليوم الأربعاء وحتى ساعات المساء.

ومن المنتظر أن تشهد المنطقة الشرقية هطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية، ما قد يؤثر على حركة السير ومستوى الرؤية، وسط دعوات رسمية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية.

