هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر مدينة عسلويه في محافظة بوشهر جنوب إيران صباح اليوم الأحد.

و وفقا لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران وقعت الهزة في تمام الساعة 8:41 صباحا بتوقيت طهران، على عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض، عند خط طول 52.54 درجة شرقا وخط عرض 27.27 درجة شمالًا.

و حدّد معهد الجيوفيزياء موقع مركز الزلزال على بعد 24 كيلومترا من مدينة عسلويه، و32 كيلومترا من مدينة كوشكنار في محافظة هرمزكان، و45 كيلومترا من مدينة كله دار التابعة لمحافظة فارس، كلاهما في جنوب البلاد.

بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية، يذكر أن إيران تقع ضمن المناطق الأكثر نشاطا زلزاليا في العالم، حيث تغطي الفوالق الرئيسية نحو وتتعرض لهزات أرضية متكررة بشكل دوري.

