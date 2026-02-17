هضبة سيدي بلحسن : تعذر رؤية هلال رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعذّرت عملية رؤية هلال شهر رمضان بهضبة سيدي بلحسن بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، بحضور عشرات من العائلات التونسية.

و تُجرى عملية تحري هلال شهر رمضان المُعظّم، بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هـ، الموافق لـ 17 فيفري 2026.

و ستجتمع لجان الرصد، المتكوّنة من إطارات من المعهد الوطني للرصد الجوي إطارات من وزارة الشؤون الدينية، في نقاط الرصد التالية حسب الأقاليم للإشراف على العملية:

الإقليم الأول: ولاية الكاف – محطة الرصد الجوي بالكاف.

الإقليم الثاني: ولاية تونس – هضبة سيدي بالحسن الشاذلي.

الإقليم الثالث: ولاية القيروان – محطة الرصد الجوي بالقيروان.

الإقليم الرابع: ولاية توزر – محطة الرصد الجوي بتوزر.

الإقليم الخامس: ولاية مدنين – سيدي جمور بجزيرة جربة.

