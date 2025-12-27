Français
Anglais
العربية
الأخبار

هطول كميات كبيرة من الأمطار على أغلب مناطق البلاد خلال ال24 ساعة الماضية

سجلت ال24 ساعة الماضية،من يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 على الساعة 07 صباحا الى يوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الساعة 07 صباحا، هطول كميات هامة من الامطار شملت اغلب مناطق البلاد وبلغ اقصاها في محطة صيادة لمطة بوحجر (65 مليمترا)، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

و فيما يلي الكميات بحساب المليمتر وحسب الولايات:

ولاية جندوبة: سد بوهرتمة 9// سد بربرة 2// بلطة بوعوان 23// فرنانة 5// وادي مليز 12// بني مطير 6//

غار الدماء // عين دراهم 10 // بوسالم 28// جندوبة 11// طبرقة 32//

ولاية الكاف: ساقية سيدي يوسف 4// وادي ملاق 5// الطويرف 1//

ولاية سليانة: برقو 13/// العروسة 4// عين بوسعدية 2// الكريب 1// بوعرادة 2// قعفور 1// سليانة 8//

ولاية باجة: مجاز الباب 4// تيبار 3// محطة وادي الزرقاء 1// نفزة 2// قبلاط 4//

ولاية زغوان: سد وادي الكبير 13// جرادو 25// سد وادي الرمل 18// بئر مشارقة 22// صواف 12//

الزريبة 33// الفحص 40// الناظور16//مقرن23 // زغوان32 // سد بئر مشارقة 18// الجوف الغربية 7//

ولاية سوسة: سوسة 8//شط مريم 14// مساكن 4// كندار 3// سيدي الهاني 1// القلعة الكبرى 12//

ولاية المنستير: الساحلين 6// بنبلة 18// قصيبة المديوني 38// بني حسان 7// طبلبة 50// معتمر 11//

المكنين 42// الوردنين 10// جمال 5// زرمدين 14// قصر هلال 56// صيادة لمطة بوحجر 65// المنستير 33// البقالطة 39 //

ولاية بنزرت: بنزرت 3// جومين 30// ماتلين 1//

ولاية المهدية: الشابة 16// قصور الساف 34// سيدي علوان 10 // المهدية الميناء 12// البرادعة 2// ملولش 12//

ولاية منوبة: المرناقية 11// طبربة 18// شواط 7// منوبة 15// الجديدة 13// البطان 14// السعيدة 10//

ولاية بن عروس: بومهل 7// فوشانة 9// مقرين 8// مرناق 56// رادس 10// الخليدية 15// بن عروس 3//

حمام الانف 2// المحمدية 12// المروج 3// بئر الباي 7//

ولاية تونس: تونس قرطاج 1// حلق الوادي 1// تونس منوبية 4// الشرقية 1//

ولاية اريانة: اريانة 1// سيدي ثابت 3// المنيهلة 2//

ولاية نابل: الحمامات 5// بوعرقوب 6// دار شعبان 1// بني خلاد 1// دار علوش 1// قرمبالية 1// نابل 1// الهوارية 4// قليبية 1//

و تمثلت أهم الظواهر الجوية المسجلة في تساقط البرد بكل من طبلبة و المكنين و لمطة بوحجر و المنستير المدينة من (المنستير) و برقو و كسرى و بوعرادة (ولاية سليانة) و مدينة جندوبة.

كما تمثلت في هبوب رياح قوية بلغت 65 كليمتر في الساعة في المنستير.

تعليقات

