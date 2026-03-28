هل تسعى الإمارات لتشكيل تحالف ضدّ إيران ما قد يكلّفها الكثير…؟ قراءة تحليلية لفريد العليبي [فيديو]

في تصريح خاص لتونس الرّقمية، علّق الباحث و المحلّل السياسي فريد العليبي على التّطورات الاخيرة التي تشهدها منطقة الشّرق الاوسط خاصة في ظلّ تواصل الحرب على ايران و الغلق الشبه تام لمضيق هرمز، ما نتج عنه وفق تسريبات متتداولة سعي الإمارات العربية المتحدة و البحرين ايضا لتشكيل تحالف دولي بهدف فتح هذا المضيق…

و قال العليبي إنّه فيما يتّصل بموقع الإمارات في هذه الحرب فإنها تعتبر نفسها الأكثر تضرّرا مقارنة ببقية دول الخليج، و هي تحتل جزر طنب الكبرى و طنب الصّغرى و جزيرة أبو موسى القريبة جدا من مضيق هرمز، و في المقابل إيران تعتبر الامارات الدّولة الاكثر تعاونا مع الكيان الصهيوني و السباقة إلى التطبيع معه، بالاضافة إلى علاقتها المتطورة مع الولايات المتحدة الأمريكية، و هو الامر الذّي تمّ على اثره استهداف الامارات منذ الايّام الأولى للحرب، خاصة و أنّ إيران تعتبر القواعد الموجودة في الامارات تمثّل خطرا عليها و تسهّل الهجمات الامريكية و الاسرائيلية عليها.

و أشار المحلل السياسي إلى أنّه قبل مدّة كان هناك اجتماع لمجلس التعاون الخليج و قد تمّ التباحث في الهجمات الايرانية على الامارات و السّعودية و بقية دول الخليج العربي، و لكن هذا الاجتماع لم يصل إلى حدود الإتفاق على الرّد على الهجمات الايرانية و انما تمّ من خلاله تنبيه إيران إلى ضرورة عدم مواصلة هذا التوجه، هذا و قد نبّه الاجتماع ايضا إلى كون دول الخليج العربي بامكانها أن تردّ على هذه الهجمات في اللّحظة المناسبة أي أنّها تحتفظ بحقّ الرّد.

الإمارات تعتبر الدّولة الاكبر تضرّرا من بين دول منطقة الخليج ما يفسّر سعيها لتشكيل تحالف ضدّ إيران

هذا و أكّد المتحدّث على كون الامارات تعتبر الاكبر تضرّرا من بين دول المنطقة من الناحية التجارية و انسياب النفط، خاصة و أنّها الاقرب جغرافيا لمضيق هرمز و الاقرب للسواحل الايرانية و بالتالي قد يؤخذ بعين الاعتبار سعيها لتشكيل تحالف دول الخليج و على رأسها العربية السعودية، و من الممكن ان يشاركها في هذا التوجه دول أخرى مثل فرنسا، و التي كانت قد ارسلت حاملة الطّائرات شارل ديغول على اعتبار أنّ لها قاعدة عسكرية كبرى في الامارات، و هو ما ستستحسنه الولايات المتحدة الأمريكية و سيخفف من الضغط على الكيان المحتل.

و لفت العليبي إلى أنّ ما يتعلّق بهذه الحرب و يتمّ الاعلان عليه في شكل تسريبات يكشف الجوانب الخفية لما يدور بين الدّول و من بينها سعي الامارات للدّفع في اتجاه المشاركة في هذه الحرب للتمكن من التخلص من النّظام الايران الذّي ينظر اليه اليوم كخطر متواصل على الدّول القريبة منه إذا ما واصل التواجد.

هذا التوجه قد يجعلها في مرمى النار و يزيد من خسائرها:

أمّا في ما يتعلّق بجملة المخاطر التي قد تواجهها الامارات العربية المتحدة إذا ما واصلت سعيها في هذا الاتجاه، فإنه و حسب فريد العليبي من الممكن ان تعرّض أرضيها لهجمات كبيرة من ايران مما سيعدد خسائرها العسكرية و خسائرها على مستوى البنية التحتية التي ستكون كبيرة، إذ أنّه بالامكان مهاجمتها بسهولة على اعتبار أنّها قريبة جدا جغرافيا من السواحل الايرانية.

هذا و اضاف أنّ البحرين بدورها سجّلت حضورا بارزا في هذا المضمار، إذ يوجد حضور كبير للطائفة الشيعية في البحرين و هي مهدّدة ايضا بهجوم من ايران، و من هذا المنطلق من الممكن الاخذ بعين الاعتبار أنّ هذا التوجه قد يفتح أبوابا أخرى في علاقة بالمملكة العربية السّعودية و خاصة إذا ما شارك الحوثيون في المعركة، و ذلك في علاقة بباب المندب، مشيرا إلى انّ الحرب في اليمن كان لها تأثير كبير جدا على السّعوديين و لم يتمّ حسم الملف اليمني كما يجب.

و استخلص المحلل السياسي أنّ تبيعات هذه الحرب إذا ما تواصلت ستكون كبيرة على دول الخليج، الامر الذّي يفسّر عدم سعيها للتورط فيها، بالاضافة إلى أنّ هذه الدّول سينظر إليها كونها حليفة للكيان الصهيوني و لامريكا في الهجوم على ايران، هذا بالاضافة إلى ثقل الملف الفلسطيني الذّي خبرته دول المنطقة، و هي على وعي ايضا بالتاريخ و الجغرافيا و متأكّدة من بقاء إيران و ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية و بالتالي هناك حذر في هذا المجال و أي تحرك ضدّ ايران سيكون ناتجا عن عدم القدرة على مواصلة التحمل، وفق تعبيره.

