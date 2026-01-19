Français
سياسة

هل تقرّر عدم بثّ الجلسة العامة لانتخاب اللجان القارة؟ عضو مكتب البرلمان يُوضّح (فيديو)

كشف النائب جلال الخدمي عضو مكتب بمجلس نواب الشعب في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” اليوم الاثنين 19 جانفي 2026، أن مكتب المجلس قرر عدم بث أشغال الجلسة العامة لانتخاب اللجان القارة السيادية بالبرلمان على قناة الوطنية الثانية والإكتفاء بوسائل اعلام البرلمان وهي صفحة الفايسبوك وقناة اليوتيوب.

وأرجع الخدمي هذا القرار إلى أن انتخابات اللجان هي شأن داخلي ينظم العمل البرلماني بالتالي تقرر الاكتفاء ببثها عبر وسائل الاعلام التابعة لمجلس نواب الشعب.

وحول مجريات العملية الانتخابية، اكد محدثنا أن الجلسة الانتخابية رفعت لمدة 30 دقيقة لتثبت من قوائم المترشحين مضيفا “وبعد 72 ساعة وفق النظام الداخلي سيتم انتخاب مكتب اللجان بماهو رئيس لجنة ونائب رئيس اللجنة ومقرر اللجنة”.

