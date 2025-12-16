Français
هل تمتد فيضانات المغرب إلى تونس؟ خبير في البيئة يوضح

طمأن الخبير في المناخ عادل الهنتاتي الرأي العام بشأن المخاوف المرتبطة بإمكانية تأثر تونس بالفيضانات الخطيرة التي شهدها المغرب مؤخرًا، مؤكدًا أن المعطيات المناخية الحالية لا تشير إلى سيناريو مماثل.

وفي تصريح لـ«تونس الرقمية»، أوضح الهنتاتي أن الاضطرابات الجوية التي عرفها المغرب تعود إلى كتلة هوائية باردة قادمة من سلسلة جبال الأطلس، تسببت في تساقط كثيف للثلوج ونزول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات بعدد من المناطق.

وأشار إلى أن هذه الكتلة الهوائية تواصل تحركها شرقًا، حيث يُنتظر أن تؤثر أولًا على بعض المناطق الجزائرية، وفق ما أظهرته توقعات ومتابعات مصالح الأرصاد الجوية هناك.

وبخصوص تونس، أكد الخبير أن البلاد قد تتأثر جزئيًا بهذه الاضطرابات، لكن بدرجة أقل بكثير من حيث الشدة والخطورة، موضحًا أن التأثيرات المحتملة ستقتصر أساسًا على نزول أمطار متوسطة مصحوبة بانخفاض نسبي في درجات الحرارة.

كما لفت إلى أن تونس ستشهد خلال هذا الأسبوع تساقطات مطرية يُنتظر أن تكون لها انعكاسات إيجابية، خاصة من حيث دعم مخزون السدود وتحسين وضعية القطاع الفلاحي.

وختم عادل الهنتاتي بالتأكيد على أن فرضية تسجيل فيضانات مماثلة لتلك التي عرفها المغرب تبقى شبه مستبعدة في تونس، استنادًا إلى المعطيات الجوية المتوفرة حاليًا.

