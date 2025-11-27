Français
أخر الأخبار

هل ستنتقل ملكية الأراضي الدولية الفلاحية للشركات الأهلية؟ وزير التشغيل يحسم الجدل (فيديو)

أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود ان تمكين باعثي الشركات الأهلية من الأراضي الدولية الفلاحية لا يعني أنهم سيمتلكونها بل باعثي الشركات الأهلية سيستغلونها فقط لاحداث مواطن شغل وانفاذ التنمية المحلية.

وأفاد الوزير بأن الحوافز الممنوحة للشركات الأهلية تم تقديمها أيضا للشركات الناشئة، لافتا إلى أن الوزارة قامت بدراسة لتشخيص الصعوبات التي تواجه هذه الشركات، وتبيّن وجود عوائق تشريعية وإدارية، ما دفع الدولة إلى العمل على تذليلها قصد إنجاح هذه المقاربة التنموية.

تعليقات

