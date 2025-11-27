هل ستنتقل ملكية الأراضي الدولية الفلاحية للشركات الأهلية؟ وزير التشغيل يحسم الجدل (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود ان تمكين باعثي الشركات الأهلية من الأراضي الدولية الفلاحية لا يعني أنهم سيمتلكونها بل باعثي الشركات الأهلية سيستغلونها فقط لاحداث مواطن شغل وانفاذ التنمية المحلية.

وأفاد الوزير بأن الحوافز الممنوحة للشركات الأهلية تم تقديمها أيضا للشركات الناشئة، لافتا إلى أن الوزارة قامت بدراسة لتشخيص الصعوبات التي تواجه هذه الشركات، وتبيّن وجود عوائق تشريعية وإدارية، ما دفع الدولة إلى العمل على تذليلها قصد إنجاح هذه المقاربة التنموية.

