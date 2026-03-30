هل سلوك طفلك طبيعي أم مؤشر على اضطراب فرط الحركة؟ [فيديو]

يخلط العديد من الأولياء والمربين بين الطفل النشيط بطبيعته والطفل الذي يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وهو ما قد يؤخر التشخيص الصحيح والتكفل المناسب.

وفي هذا الإطار، أوضح المختص في التربية المختصة وتحليل السلوك التطبيقي، أكرم بن رمضان، أن هذا الاضطراب يُعد من الاضطرابات النمائية العصبية، ويظهر من خلال تشتت الانتباه، ضعف التركيز، وأحيانًا صعوبات في التفاعل مع الآخرين.

وبيّن أن الطفل النشيط، رغم طاقته العالية، قادر على التحكم في حركته وتوجيهها نحو هدف معين، كما يمكنه اتباع التعليمات والبقاء مركزًا أثناء أداء المهام.

في المقابل، يتميز الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة بسلوكيات متكررة وواضحة تظهر في مختلف البيئات، سواء في المنزل أو المدرسة، ولا تتراجع مع مرور الوقت، إضافة إلى صعوبة في الالتزام بالقواعد أو الحفاظ على الانتباه حتى لفترات قصيرة.

وأكد المختص أن التمييز بين النشاط الطبيعي والاضطراب الفعلي أمر أساسي، لتفادي سوء التقدير وضمان توجيه الطفل نحو الدعم المناسب في الوقت المناسب.

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

528
الأخبار

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية : الهلال الأحمر يساهم في حملات نظافة كبرى بولاية باجة

357
أخر الأخبار

ترامب يُهين محمد بن سلمان: خلف القسوة رسالة سياسية
334
الأخبار

حالة الطقس صباح اليوم الأحد
328
الأخبار

جريمة تهز الشراردة : ستينية تفارق الحياة بعد إصابتها ببندقية صيد
322
الأخبار

وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال
321
الأخبار

اضطرابات و انقطاعات في التزود بالماء بـ3 ولايات في الجمهورية
316
الأخبار

الأمين العام للكاف يرحل عن منصبه
303
الأخبار

والي سوسة يدعو الى تركيز كاميرا مراقبة بمداخل منطقة سيدي عبد الحميد
295
الأخبار

الاحتلال يمنع البطريرك بيتزابالا من دخول كنيسة القيامة لإحياء “أحد الشعانين”
281
الأخبار

انطلاق البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية التونسية (صور)

