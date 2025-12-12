هل سيكون توغاي حاضر في كأس إفريقيا بالمغرب ؟ [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد مدرّب المنتخب الجزائري المحلي عبد المجيد بوقرة أنّ لاعب الترجي محمّد أمين توقاي كان من المنتظر أن يغيب لشهرين بسبب الإصابة.

و زاد : “اللاعب عمل جيدا سواء في فريقه أو عندما تحوّل إلى تربّص الخضر و الحمد لله الخبر الجيّد هو أنّه بات لا يحس بأوجاع.”

و أضاف :” اللاعب بدأ يستعيد مستواه المعهود و نحن سعداء بعودته.”

و ختم : ” أمّا بخصوص خوض مشاركته في كأس أمم إفريقيا و دعوته للمنتخب الأوّل فمن رأيي أن توغاي لاعب يعتمد عليه جدا و بإمكانه التواجد مع المنتخب الأوّل.”

