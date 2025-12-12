Français
Anglais
العربية
الأخبار

هل سيكون توغاي حاضر في كأس إفريقيا بالمغرب ؟ [فيديو]

أكّد مدرّب المنتخب الجزائري المحلي عبد المجيد بوقرة أنّ لاعب الترجي محمّد أمين توقاي كان من المنتظر أن يغيب لشهرين بسبب الإصابة.

و زاد : “اللاعب عمل جيدا سواء في فريقه أو عندما تحوّل إلى تربّص الخضر و الحمد لله الخبر الجيّد هو أنّه بات لا يحس بأوجاع.”

و أضاف :” اللاعب بدأ يستعيد مستواه المعهود و نحن سعداء بعودته.”

و ختم : ” أمّا بخصوص خوض مشاركته في كأس أمم إفريقيا و دعوته للمنتخب الأوّل فمن رأيي أن توغاي لاعب يعتمد عليه جدا و بإمكانه التواجد مع المنتخب الأوّل.”

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

346
الأخبار

«غبيّات حقيرات…» : كيف أحرق فيديو للسيدة ماكرون صورتها؟ صديقة ساركوزي تكشف المستور

295
الأخبار

وزير الصحة : رئيس الجمهورية يتابع ليلا نهارا جميع المشاريع الصحية بكل الولايات [فيديو]
294
الأخبار

وزير التجهيز يتفقد تقدّم أشغال القسطين 3 و 4 من مشروع الطريق السيارة تونس–جلمة
288
أخر الأخبار

فرنسا تكشف دعمها بنين لوجستيًا واستخباراتيًا لإحباط محاولة انقلاب
277
الأخبار

النجم الساحلي : التركيبة الجديدة للإطار الفني
265
الأخبار

كأس العرب للمنتخبات: أفضل 20 لاعبًا في البطولة
263
أخر الأخبار

وزير الصحة : غدا تنطلق البداية الفعلية لأشغال مستشفى الملك سلمان (فيديو)
255
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق أشغال الجلسة العامة المشتركة الختامية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 (فيديو)
253
الأخبار

بعد نيويورك… ترامب يُسحَق في عقر داره بفلوريدا
248
أخر الأخبار

قانون المالية 2026 عند رئيس الجمهورية: بين المُصادقة والرفض، كيف تُسير الدولة دستوريا ؟ (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى