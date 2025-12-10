Français
الأخبار

هل سيُجبر الفرنسيون قريبًا على تقديم سجلّ حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي للسفر إلى أمريكا؟

هل سيُجبر الفرنسيون قريبًا على تقديم سجلّ حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي للسفر إلى أمريكا؟

إضافة إلى جواز السفر، سيتم أيضًا التدقيق في سجلّ أنشطتكم الإلكترونية خلال السنوات الخمس الماضية قبل دخولكم إلى أمريكا.

فإدارة ترامب تريد إضافة بيانات شبكات التواصل الاجتماعي للزوّار الأجانب المعفيين من التأشيرة كـ”عنصر إلزامي من المعطيات” في طلبات الحصول على ترخيص الإقامة، وذلك وفق إشعار نُشر يوم الأربعاء 10 ديسمبر من قبل مصالح الجمارك وحماية الحدود.

تطبيق خلال 60 يومًا يشمل 42 دولة من بينها فرنسا

النص، الذي من المقرّر تطبيقه في غضون 60 يومًا ما لم يتم الطعن فيه قضائيًا، يهمّ مواطني 42 بلدًا يستفيدون من برنامج الإعفاء من التأشيرة للسفر إلى أمريكا لمدة 90 يومًا، شريطة الحصول مسبقًا على ترخيص سفر إلكتروني (ESTA). ويندرج ضمن هذه البلدان بالخصوص فرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة وألمانيا و”إسرائيل” واليابان وكوريا الجنوبية.

معلومات عن أفراد العائلة

إلى جانب سجلّ شبكات التواصل الاجتماعي، تعتزم مصالح الجمارك وحماية الحدود إضافة خانات جديدة لجمع البيانات، من بينها أرقام الهواتف المستخدمة خلال السنوات الخمس الأخيرة وعناوين البريد الإلكتروني المعتمدة خلال السنوات العشر الماضية.

كما سيُطلب من المتقدّمين للحصول على ترخيص ESTA تقديم معطيات شخصية عن أفراد عائلتهم، من قبيل الأسماء وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وأماكنها وعناوين الإقامة.

و تأتي هذه المقترحات في وقت تستعد فيه أمريكا، إلى جانب كندا والمكسيك، لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي يُتوقّع أن تستقطب مئات الآلاف من المشجعين من مختلف أنحاء العالم.

و كان البيت الأبيض قد أعلن في نوفمبر عن إطلاق “تصريح فيفا” لحاملي التذاكر، احتفاءً بالحصول على التأشيرة.

