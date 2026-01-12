هل من رابط بين مختلف الحروب التي يشهدها العالم؟ لطفي عيسى يقدّم قراءة في هذا الشأن [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم قدّم الدّكتور المؤرّخ لطفي عيسى قراءة تحليلية للتغيرات الجيوسياسية التي يعيش على وقعها العالم، خاصة في ظلّ الحروب المتعدّدة و المعلنة بين عدد من الدّول و تلك التي تدار في الخفاء دون اشهار السلاح بين دول أخرى، و قال عيسى إنّ العالم بصدد التّغير بشكل سريع أي انّ النسق و طبول الحرب التي تدق في عديد الأماكن دليل على أنّ العالم لا يتطوّر بنفس الطّريقة.

و أفاد عيسى أنّه بقدر ما تحاول الولايات المتحدة إثارة امكانية حصول مواجهات عسكرية تقليدية على الشّاكلة التي كانت تقام بها في القرن العشرين و حتى خلال الازمة المالية التي عاشها العالم سنة 2008، بقدر ما أنّ حقيقة الأشياء تتغير على خارطة العالم لأنّ الواقع الذّي يعيشه ما يسمى العالم المتعدّد الاقطاب و خاصة الجنوب المتآلف هو واقع يختلف تماما على ما تعيشه مناطق أخرى في العالم و الولايات المتّحدة متأكّدة من أنّ الواقع بصدد التغير و أخذ نسق سريع جدا و لكن بشكل صامت إذ لا وجود لطبول حرب و ردود متشنّجة صادرة عن القوى العظمى مثل الصين أو روسيا.

و أضاف المؤرّخ أنّ العالم اليوم استوعب بشكل جيّد الخطر الذّي تشكّله الصين على المستوى التكنولوجي و ليس على المستوى العسكري التقليدي، مع العلم أنّه يوجد طرف يدعو إلى استعمال الادوات التقليدية القديمة مثل افتكاك المواقع و البحث بطرق متشنّجة على اثارة المواجهات سواء كان ذلك في الفضاءات المعروفة التي تحيل على الفضاءات الاسلامية بشكل عام مثل إيران أو في الفضاءات الجديدة مثل فنزويلا.

و هنا من السّهل أن نلاحظ أنّ الطّرف الصيني ردود أفعاله توحي بطريقة أو بأخرى أنّه قادر على اسكات الطّرف الأمريكي من دون الدّخول في مواجهة مياشرة، و هذا من السّهل تبيّنه مثلا على مستوى المبادلات و على مستوى نقل المواد الأولية و خاصة مصادر الطّاقة و حركة الموانئ أيضا و التعامل بالعملة الصينية في التبادل البيني و هو ما يسميه المختصون في الجيوسياسة “فرض عالم متعدد الاقطاب” و هو دليل على أنّ العالم بصدد التّغير، وفق تعبيره.

و اكّد لطفى عيسى على أنّه يوجد هدوء كبير جدا من قبل الطّرف الذيّ يبدو مستهدفا و من السّهل أيضا ملاحظة أنّ هذه الاطراف لا تعيش تشنّجا بنفس الطّريقة الموجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية على غرار فرنسا التي كانت ردودها متباينة جدا و فاترة و هذا لا يعني أنّ الاتحاد الاوروبي لم تعد له نفس القوة السّابقة و لكن العالم يتغيّر و بقدر ما يرتفع نسق تغيّره بقدر ما سوف يزداد تشنّج الولايات المتحدة الامريكية.

و أضاف محدّث تونس الرّقمية أنّ ردود الفعل التي قد تكون عنيفة من قبل الدّول المشار إليها كلفتها ستكون باهظة بالنّسبة للولايات المتحدة الأمريكية لأنّها تختنق اقتصاديا اليوم خاصة و انّها ليست اللاعب الرّئيس اليوم حتى و ان روّجت لذلك، مشيرا إلى أنّ ترامب قام باعلان نفسه رئيسا مؤقّتا لفنزويلا و متصرّفا في بلد يملك استقلاليته و مثل هذه التصرفات مضحكة، و هي بالنّسبة للولايات المتحدة الامريكية تجدي نفعا على اعتبار أنّ امريكا تعتبر نفسها آخر حراس العالم الحرّ و لكن بأي معنى هذا العالم الحر لانّ الناس من غير الممكن ان يستوعبوا الحرية بهذه الطّريقة.

ما يعني انّ رأسمال العالم الحرّ الرّمزي و المادي انتفى تقريبا في العالم، لانّ الدّول التي تبدو أقل قوة من الولايات المتحدة الامريكية هي المساهمة عمليا في الاقتصاد العالمي و في امكانية بقاء الاقتصاد الأمريكي في الصدارة و كمثال هو ما وقع في أوربا عندما أرادت ان تكابر في الحرب ضدّ روسيا، تقريبا اليوم ألمانيا تعيش أسوأ فتراتها و هي فترة سوداء و هذه المؤشّرات لا تدل على قوة الغرب بالمعنى التقليدي وفق قول المتحدث.

و أشار إلى أنّ فكرة الحرب في حدّ ذاتها تعني أنّه من الممكن ان تحدث مناوشات أو حروب في أماكن مختلفة من العالم و لكن العالم يتحول و آلة التّحول أي تحوّل الجنوب المتآلف تتحرّك حاليا إمّا بنسق بطيء أو متسارع و بقوة كبيرة جدا تربك اكبر دول العالم.

