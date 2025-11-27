هل يشمل الإعفاء الجبائي المٌقترح كلّ المُتقاعدين؟ النائب عصام شوشان يكشف التفاصيل (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد عصام شوشان نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أنه تمت اضافة فصل في ميزانية 2026 يتعلق بتخفيف الأعباء الجبائية تدريجيا على المتقاعدين مع تعديل على الصياغة الأصلية بعد النقاش بين النواب و وزيرة المالية.

وكشف شوشان أن هذا الفصل وقع اقتراحه سابقا في مشروع قانون المالية 2025 وتم اسقاطه بدعوى أنه يكبد الدولة تداعيات مالية في حدود 900 مليار وفق ما اكدته وزيرة المالية السابقة موضحا “بالتالي ارتأى النواب في ذات المقترح لهذه السنة ان يتم تطبيقه انطلاقا من سنة 2027..وأن يتم التخفيض في الاعباء الجبائية بـ5% كل سنة”.

واضاف النائب أن ذات المقترح اتجه في أن يتم تعديل المقترح الأصلي الذي كان يشمل المتقاعدين الذين تكون جراياتهم أقل من 3500 سنويا وتم تعديله بأن يكون الاعفاء الجبائي بـ5% كل سنة على أن يشمل كافة المتقاعدين أيا كانت جراياتهم وفق تأكيده.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



