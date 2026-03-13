هل يمكن معرفة ليلة القدر؟ هذه العلامات التي يتحدث عنها العلماء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في كل عام، يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على تحرّي ليلة القدر خلال شهر رمضان، وهي الليلة التي وصفها القرآن الكريم بأنها «خيرٌ من ألف شهر»، لما تحمله من فضل عظيم ورحمة إلهية واسعة.

ورغم المكانة العظيمة لهذه الليلة المباركة، يؤكد العلماء أن موعد ليلة القدر غير محدد بدقة، وقد أخفى الله وقتها لحكمة تتمثل في تشجيع المسلمين على الاجتهاد في العبادة خلال العشر الأواخر من رمضان وعدم الاقتصار على ليلة واحدة فقط.

ورغم أنه لا يمكن الجزم بأن ليلة معينة هي ليلة القدر، إلا أن هنالك عدد من العلامات التي يعتقد كثير من المؤمنين أنها قد ترافق هذه الليلة المباركة.

أبرز العلامات المرتبطة بليلة القدر

1. ليلة يسودها الهدوء والسكينة

تُوصف ليلة القدر بأنها ليلة يغلب عليها الهدوء والطمأنينة بعيداً عن الاضطرابات أو التوتر.

2. جو معتدل ومريح

تشير بعض الروايات إلى أن أجواء تلك الليلة تكون معتدلة، فلا تكون شديدة الحرارة ولا شديدة البرودة.

3. شعور داخلي بالسلام

كثير من المؤمنين يتحدثون عن إحساس خاص بالسكينة والروحانية خلال هذه الليلة.

4. صفاء السماء

تُذكر في بعض الروايات أن السماء تكون صافية ومضيئة بشكل لطيف.

5. غياب الرياح القوية

من العلامات المتداولة أيضاً أن تكون الليلة هادئة ومستقرة دون رياح شديدة.

6. سهولة الإقبال على العبادة

يشعر بعض الناس بقدرة أكبر على التركيز في الصلاة وقراءة القرآن والدعاء.

7. شروق الشمس في اليوم التالي بهدوء

من أشهر العلامات المذكورة أن شمس صباح اليوم التالي تشرق دون أشعة قوية وتبدو هادئة ومائلة للصفاء.

ليلة تُطلب في العشر الأواخر من رمضان

ورغم هذه العلامات، يؤكد العلماء أنه لا يمكن تحديد ليلة القدر بشكل قاطع، لذلك يُستحب للمسلمين الإكثار من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن خلال الليالي العشر الأخيرة من رمضان، أملاً في إدراك فضل هذه الليلة المباركة.

