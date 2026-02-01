هل يهدّد نقص الأمونيترات الموسم الفلاحي؟ [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حذّر الميداني الضاوي، رئيس النقابة التونسية للفلاحين، من خطورة نقص مادة الأمونيتر وتأثيره المباشر على القطاع الفلاحي، مؤكّدًا أن الكميات المتوفّرة حاليًا لا تغطّي حاجيات المهنيين.

وفي تصريح لـتونس الرقمية، أوضح ضاوي أن الأمطار الهامة المسجّلة مؤخرًا ساهمت في تراجع نسبي للطلب، خاصة في مناطق الشمال، إلا أن هذا الانخفاض يبقى مؤقتًا.

وأشار إلى أن الطلب سيشهد ارتفاعًا حادًا فور استقرار الأوضاع الجوية، قائلاً:

«ما نلاحظه اليوم هو أن الكمية غير كافية رغم نزول الأمطار، وبعد تحسّن الطقس ستكون الوضعية أكثر حرجًا»،

مشدّدًا على وجود طلب مرتفع وكامن على هذه المادة الحيوية.

وبيّن رئيس النقابة أن الأمونيتر والآزوت عنصران أساسيان في الإنتاج الفلاحي، وهو أمر معلوم لدى جميع المهنيين، داعيًا السلطات المعنية إلى توفير الكميات المطلوبة وضمان توزيع عادل ومنصف بين مختلف المتدخلين، خاصة صغار الفلاحين.

ويُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد تناول ملف الأمونيتر خلال لقائه الأخير بوزير الفلاحة، مؤكّدًا على ضرورة ضمان التزويد وتقديم دعم خاص للفلاحين الصغار.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



