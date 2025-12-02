Français
الأخبار

هوغو بروس يكشف عن قائمة جنوب إفريقيا المشاركة في كان 2025

هوغو بروس يكشف عن قائمة جنوب إفريقيا المشاركة في كان 2025

أَزاحَ المدرب البلجيكي هوغو بروس الستار عن اللائحة النهائية لمنتخب جنوب إفريقيا، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، حيث اختار 25 لاعباً لتمثيل “البافانا بافانا” في مجموعة ثانية قوية تضم مصر وأنغولا و زيمبابوي.

و أعلن بروس، خلال ندوة صحفية ، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المنافسة القارية الممتدة بين 21 ديسمبر و18 جانفي، مؤكداً اعتماده على مزيج من عناصر الخبرة و الوجوه الصاعدة التي برزت محلياً و خارجياً خلال الأشهر الماضية.

و ضمّت القائمة ثلاثة حراس مرمى هم: رونوان ويليامز، ريكاردو غوس، وسيبو تشاين، بينما شملت خط الدفاع كلاً من: خوليسو موداو، ثابانغ ماتولودي، تايلون سميث، نكوسيناتي سيبيسي، أوبري موديبا، خلوماني ندوماني، سياابونغا نغيزانا، ساموكيلو كابيني، ومبيكيزي مبوكازي.

و اتجه بروس في خط الوسط إلى التعويل على الرباعي: تيبوهو موكوينا، وباتوسي أو بآس، وتالينتي مباثا، وسبيهيلو سيتهول، لما يتميزون به من قوة بدنية وقدرة على استرجاع الكرة وبناء الهجمات.

وأدرج المدرب في الشق الهجومي مجموعة واسعة من المواهب، أبرزها: أوسوين أبوليس، محاو نكوتا، تشيبانغ موتيمي، إفيدنس ماكغوبا، لايل فوستر، سيبو مبولي، إلياس موكوانا (لاعب الترجي الرياضي التونسي)، شاندري كامبل، وريليبوهيلي موكوفينغ، أملاً في تقديم أداء هجومي مقنع خلال البطولة.

و أشار بروس أيضاً إلى ثلاثة لاعبين احتياطيين سيظلون رهن إشارته في حال وقوع إصابات أو تغييرات اضطرارية،  وهم : مدودوزي شابالالا، إكرام راينرز و ثابو مولويسان.

