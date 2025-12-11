Français
هيئة أسطول الصمود: التبرعات في تونس بلغت 1,887 مليون دينار لدعم كسر حصار غزة

أعلنت هيئة أسطول الصمود أن إجمالي التبرعات التي جُمعت في تونس لدعم الحملة الهادفة إلى كسر الحصار المفروض على غزة قد بلغ 1,887 مليون دينار، مؤكدة التزامها بنشر كل تفاصيل التمويل في إطار من الشفافية والمسؤولية.

 

توزيع الأموال: تجهيز السفن ودعم الأطفال في فلسطين

 

وكشف التقرير المالي الصادر الأربعاء أن 1,117 مليون دينار خُصّصت لشراء السفن وتجهيزها، في حين بلغت النفقات اللوجستية والإعلامية ونفقات النقل 234 ألف دينار.

كما تم تحويل 505 آلاف دينار إلى حملة “أنقذوا أطفال فلسطين” الموجهة لدعم الجهود الإنسانية والطبية، فيما خُصّص حوالي 30 ألف دينار لتسديد المعاليم المينائية في تونس وإيطاليا.

حجز للمساعدات ومتابعة قانونية لشفافية التصرّف

وأوضحت الهيئة أن المساعدات المادية المحمولة على متن السفن ما تزال محجوزة لدى سلطات الاحتلال، في حين تم تسليم المساعدات المتبقية في تونس إلى الهلال الأحمر التونسي.

وأكدت أن عملية التصرّف في التبرعات جرت تحت إشراف عدل منفذ ومحامٍ وخبير محاسبات، مشيرة إلى أن كل الوثائق ستكون متاحة للمتبرعين للاطلاع عليها.

مسار الأسطول: اعتراض، أعطال تقنية وسفن عالقة

من أصل تسع سفن شاركت في أسطول الصمود، لم يتمكن سوى ثلاث سفن من الوصول إلى مشارف غزة قبل اعتراض طواقمها.

أما بقية السفن فجاء وضعها كالتالي:

  • أربع سفن متوقفة في ميناء إيطالي بسبب أعطال تقنية.
  • سفينة واحدة لم تتحصّل على ترخيص للالتحاق بالأسطول.
  • يخت مساعد ما يزال عالقًا في إيطاليا.

أما السفينة المغربية “علاء الدين”، التي تم اقتناؤها في تونس، فقد توقفت عن مواصلة الإبحار بعد تغيير غير مرخّص للمسار من قبل مسؤولة عليها، ما استدعى التدخل لإنقاذ الطاقم.

التزام بنشر التقرير في الآجال

وذكّرت الهيئة بأنها أعلنت يوم 26 أكتوبر عن نيتها نشر التقرير المالي في غضون 45 يومًا، وقد تم الالتزام بهذا الأجل حرصًا على تعزيز الثقة وضمان الشفافية في إدارة الأموال الموجهة لدعم الشعب الفلسطيني.

