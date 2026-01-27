Français
الأخبار

هيئة الانتخابات تصادق على غلق ميزانيتها لسنة 2025

هيئة الانتخابات تصادق على غلق ميزانيتها لسنة 2025

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أثناء اجتماعه اليوم الثّلاثاء بمقره المركزي، على غلق ميزانية الهيئة لسنة 2025.

كما صادق المجلس، وفق بلاغ للهيئة، على دليل إجراءات التّصرف في الوثائق والأرشيف وعلى القرار المتعلّق بضبط نظام تأجير أعمال تنظيم وإجراء المناظرات والامتحانات المهنية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وبخصوص ميزانية الهيئة لسنة 2025، أثنى المجلس على ما تميز به سير العمل من نجاعة وحوكمة أفضت بالخصوص إلى تنفيذ نسب عالية من البرامج الهيكلية والمشاريع الإستراتيجية للهيئة وإدماج كافة أعوان المناولة والتحكم في نفقات التسيير وإنجاز المخطط الخاص بتنمية القدرات المهنية والمعرفية للأعوان من خلال تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية، إضافة إلى دعم وتطوير التدخلات الاجتماعية والثقافية والرياضية للهيئة.

كما تم الاتفاق، أثناء الاجتماع، على مزيد إثراء المشروع الخاص بدليل إجراءات المراقب المالي للهيئة وتطويره اعتمادا على التوصيات الصادرة خلال الاجتماع وعرضه للمصادقة في الاجتماع المقبل لمجلس الهيئة.

وحضر اجتماع مجلس الهيئة بالإضافة إلى أعضاء مجلس الهيئة، ممثلون عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة.

تعليقات

