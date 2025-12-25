هيئة السوق المالية: آلية الكربون الأوروبية على الحدود تفرض تحديات في مجال الإفصاح البيئي والحوكمي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار مشروعها الاستراتيجي المتعلق بالاستدامة، وحرصًا منها على حماية الادخار المستثمر وتعزيز شفافية السوق المالية، اكدت اليوم هيئة السوق المالية التزامها بدعم مبادئ الإفصاح والشفافية لدى شركات المساهمة العامة، بما يتيح للمستثمرين النفاذ إلى معلومات دقيقة وموثوقة وذات جدوى في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ولا سيما تلك المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة شركات المساهمة العامة إلى تضمين قوائمها المالية الفردية والمجمعة، المختومة في 31 ديسمبر 2025، وعلى مستوى الإيضاحات المرفقة بها، معلومات واضحة ووجيزة حول أبرز العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة المرتبطة بنشاطها. ويتعين أن تشمل هذه المعطيات، على وجه الخصوص، المخاطر والفرص المحددة وانعكاساتها الحالية أو المحتملة على الوضعية المالية، والأداء، واستمرارية النشاط، والآفاق المستقبلية، سواء كانت ناجمة عن نشاط الشركة ذاته أو عن أنشطة شركات المجموعة.

واضافت أن متطلبات الإفصاح تكتسي أهمية خاصة في ظل دخول آلية تعديل الكربون على الحدود حيز النفاذ ابتداء من غرة جانفي 2026. وتقوم هذه الآلية، التي أقرها الاتحاد الأوروبي، على فرض تسعيرة للكربون على المنتجات المستوردة إلى المجال الجمركي الأوروبي تعادل تلك المفروضة على الشركات المنتجة داخل الاتحاد، وهو ما قد يترتب عنه تأثيرات محتملة على الشركات التونسية المصدّرة نحو السوق الأوروبية، خاصة من حيث التكاليف، والقدرة التنافسية، والولوج إلى الأسواق.

وفي هذا الإطار، حثت هيئة السوق المالية الشركات الناشطة في القطاعات المشمولة بآلية تعديل الكربون على الحدود، والتي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي، سواء بصفة مباشرة أو عبر شركاتها التابعة، على إدراج ضمن الإيضاحات الخاصة بالقوائم المالية الفردية، وعند الاقتضاء المجمعة، المختومة في 31 ديسمبر 2025، معلومات تمكّن المستثمر من تقدير آثار هذه الآلية وانعكاساتها المحتملة.

