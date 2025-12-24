هيئة السّلامة الصّحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حجزت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصّحية للمنتجات الغذائية، الأسبوع الماضي، حوالي 21 طنًا من المواد الغذائية غير الآمنة وقرابة 900 خبزة مرطبات بعدة ولايات وغلق 8 محلات مفتوحة للعموم تفتقر لشروط السلامة، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة تتنزل في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة السّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية بمناسبة الاستعدادات للاحتفال برأس السنة الميلادية، حسب بلاغ صادر عن الهيئة اليوم الأربعاء.

وتمكنت الفرق المركزية من حجز 10 أطنان من لحوم ودواجن وديك رومي غير صالحة للاستهلاك، تظهر عليها علامات الفساد وتنبعث منها روائح كريهة، إضافة إلى كميات منتهية الصلاحية، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل ضد المخالفين.

وفي ولاية قفصة ، قامت فرق الرقابة التابعة للهيئة، بالتنسيق مع الشرطة البلدية، بحجز حوالي 1 طن من لحوم الدواجن ومشتقاتها (مرقاز وصلامي)، تبيّن أنها في حالة تحلّل متقدّم، تنبعث منها روائح كريهة، ويتم نقلها في ظروف غير صحية وبدون أي وثائق تثبت مصدرها أو مدى صلاحيتها للاستهلاك.

وفي ولاية سوسة، أسفرت عمليات المراقبة بسوق الجملة بحمام سوسة، المنجزة في إطار لجنة مشتركة، عن حجز حوالي 8 أطنان من الموز المتعفّن والمتحلّل، تغيّر لونه إلى الأسود وتكسوه بقع عفن منتشرة، شملت 400 كرتونة (18 كغ للكرتونة) إضافة إلى 811 كغ أخرى.

وفي ولاية سيدي بوزيد، مكّنت التدخلات الرقابية من حجز 255 خبزة مرطبات مخزّنة في ظروف غير صحية، إلى جانب 76.6 كغ من عصير الليمون المجمّد المحفوظ بطريقة غير مطابقة للتراتيب الصحية، كما تم ايضا حجز 568 خبزة مرطبات أخرى محفوظة خارج سلسلة التبريد وبدون بيانات التأشير الإجباري، وهو ما يجعلها تشكّل خطرًا حقيقيًا على صحة المستهلك، خاصة في ظل ارتفاع نسق الاستهلاك خلال هذه الفترة.

وفي ولاية بنزرت، تمكّنت فرق الرقابة من حجز 322 كغ من لحوم الأبقار مرفوقة بالكبد والرئتين والأمعاء، تظهر عليها علامات فساد وتحلّل جزئي، وبعضها منتهية الصلاحية، وكانت تُنقل وتُخزّن في ظروف غير صحية، بالإضافة إلى 104 كغ من عجينة المرطبات لدى أحد محلات صنع الحلويات بمدينة بنزرت، تبيّن أنها محفوظة في ظروف غير مطابقة للتراتيب الصحية المعمول بها.

واتخذت الهيئة كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، من تحرير محاضر عدلية، وغلق 8 محلات لا تستجيب للشروط الأساسية لسلامة الأغذية، منها 4 محلات صنع وبيع مرطبات، و3 محلات بيع لحوم الدواجن، ومخبزتين اثنتين.

وأكدت الهيئة مواصلتها تنفيذ برامجها الرقابية بصفة متواصلة، داعية المستهلكين إلى اقتناء المواد الغذائية من المسالك المنظمة والتبليغ عن كل الإخلالات التي قد تمسّ من سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

