هيئة المحامين : “العمليات الحربية في منطقة الشرق الأوسط تهدّد بحرب إقليمية شاملة”

دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة والفعاليات الحقوقية في العالم، للضغط لإيقاف العدوان على دولة إيران والعمليات الحربية التي توسعت لتمسّ من سلامة الدول العربية.

و حذّر مجلس الهيئة في بيان له اليوم الأحد، تبعا لما آلت إليه الأحداث في منطقة الشرق الأوسط إثر العدوان الأمريكي و الاسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من أن “هذه العمليات الحربية تهدد بحرب إقليمية شاملة لا يمكن بالضرورة التحكم في حدودها و آثارها”.

و اعتبر مجلس هيئة المحامين، أن “عملية الاغتيال المباشر لمسؤولي دولة ذات سيادة، يشكل جريمة حرب جديدة للكيان الصهيوني و عملية إرهابية بشراكة مباشرة من حليفتها و راعية وجودها الولايات المتحدة الأمريكية”، داعيا هيئات و نقابات المحامين و المنظمات الحقوقية إلى القيام بأوسع التحركات لإدانة هذا العدوان.

