هيرفي رونار يعلّق على مطالب إقالته من تدريب المنتخب السعودي

رد الفرنسي هيرفي رونار مدرب منتخب السعودية على الأصوات المطالبة بإقالته من تدريب الأخضر بعد ضياع حلم الحصول على لقب كأس العرب 2025، بعد الخسارة أمام الأردن 0-1 في الدور نصف النهائي.
و قال مدرب المنتخب السعودي في مؤتمر صحفي، قبل مواجهة الإمارات غدًا لتحديد المركز الثالث و الرابع ببطولة كأس العرب : “لدي عقد و سأكمل مهمتي بعد نهاية البطولة و إذا تم إخباري بإنهاء مهمتي سأرحل لمكان آخر و هذه هي كرة القدم”.
و أضاف المدرب الفرنسي : “لم نكن سعداء بأداء منتخبنا و المشاركة في كأس العالم ستكون مختلفة”.
و تابع : “نعلم أننا لم ننجح في العبور من نصف النهائي و السؤال لماذا لم يحقق المنتخب السعودي أي لقب منذ 2003؟”.
و واصل : “أنا أعطي رأيي، لكن أنا فقط مدرب المنتخب الأول، هناك مواهب كثيرة و علينا العمل بشكل أكبر”.
و أردف : “سنلعب غداً أمام الإمارات على المركز الثالث من البطولة بطبيعة الحال ليست هذه المواجهة التي أردناها و لكن علينا التركيز كي نتمكن من إنهاء البطولة بأفضل مركز ممكن”.
و استكمل : “عندما نخسر نصف النهائي تكون المهمة أصعب أمام الجميع ، علينا أن نكون مهنيين و نستعد و نفوز في المواجهة”.
و استطرد : “البطولة جيّدة و الحضور في الملاعب كان ممتازا، لقد سررنا بالمشاركة في كأس العرب و الأجواء في المباريات كان مميزا، لكننا غير سعيدين بأدائنا”.
و أنهى رونار تصريحاته، قائًلا : “اللاعبون يجب أن يكونوا فعالين في المشاركات المحلية ، هناك فترة انتقالات شتوية و اللاعبين يجب أن يعدوا أنفسهم لذلك جيدا ، كأس العالم بطولة مهمة ونحن نتابع ما يحصل و على اللاعبين أن يكونوا تنافسيين بشكل أكبر لتقديم السعودية بشكل أفضل في كأس العالم”.
