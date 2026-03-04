وادي الليل: حجز أكثر من 50 ألف لتر من المياه المعدنية داخل مخزن عشوائي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار تكثيف الرقابة على مسالك التوزيع، تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لـالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، بالتنسيق مع وحدات الحرس الوطني بوادي الليل، من ضبط مخزن غير مصرح به يُستغل لتخزين كميات هامة من المياه المعدنية.

وجاءت العملية إثر توفر معلومات حول نشاط مشبوه، حيث تم تنفيذ زيارة تفقد مشتركة لأحد المحلات الكائنة بمعتمدية وادي الليل. وتبيّن أن تاجر مواد غذائية بالجملة يعمد إلى استغلال الفضاء كمخزن إضافي دون تصريح قانوني.

وأسفرت العملية عن حجز أكثر من 50 ألف لتر من المياه المعدنية المعبأة في قوارير بلاستيكية بأحجام مختلفة. وقد تم تحرير محضر عدلي في شأن صاحب المحل من أجل استغلال فضاء غير مصرح به، مع مواصلة استكمال بقية الإجراءات القانونية والإدارية طبقًا للتشريعات الجاري بها العمل.

المصدر: وات

