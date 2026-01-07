واشنطن تؤكد مصادرة ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في المحيط الأطلسي

كانت ناقلة النفط التي ترفع العلم الروسي محلّ ملاحقة من قبل واشنطن منذ عدة أيام، فيما أفادت وسائل إعلام بأن روسيا أرسلت سفن مرافقة.

نفذت القوات المسلحة الأمريكية، يوم الأربعاء 7 جانفي، وفق ما أوردته عدة وسائل إعلام أمريكية، عملية في شمال المحيط الأطلسي للسيطرة على ناقلة نفط ترفع العلم الروسي، كانت واشنطن تلاحقها منذ أيام في إطار الحصار الذي تفرضه على ناقلات مرتبطة بفنزويلا.

وأعلنت الولايات المتحدة في نهاية المطاف أنها قامت بـ«مصادرة» السفينة. وجاءت العملية، التي نقلتها كل من شبكتي فوكس نيوز وCNN، بعد ساعات من تقارير صحفية أفادت بأن روسيا أرسلت على الأقل قطعة بحرية تابعة لأسطولها لمرافقة هذه الناقلة.

ووفق وكالة رويترز، التي كشفت عن الخبر وأكدته لاحقًا كل من CNN وفوكس نيوز، فإن العملية الأمريكية نُفذت من قبل خفر السواحل، في وقت كانت فيه سفن حربية روسية تتواجد على مقربة من الموقع.

من جهته، نشر موقع RT الروسي صورًا قال إنها تُظهر مروحية عسكرية تحلق فوق السفينة في عرض البحر.

الناقلة، التي كان اسمها الأصلي Bella 1، تخضع لعقوبات أمريكية منذ سنة 2024 بسبب صلات يُشتبه في أنها تجمعها بإيران وبحزب الله اللبناني.

وقد أُعيدت تسميتها مؤخرًا إلى Marinera، وأصبحت ترفع العلم الروسي، وكانت صباح الأربعاء حوالي الساعة السابعة بتوقيت غرينتش داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لآيسلندا، بعد عبورها المحيط الأطلسي في المياه الدولية، وفق بيانات تتبع الملاحة البحرية الصادرة عن بلومبيرغ.

وبحسب موقع TankerTrackers المتخصص، كانت خفر السواحل الأمريكية تلاحق السفينة منذ 21 ديسمبر، أثناء توجهها نحو فنزويلا، دون أن تكون محمّلة بأي شحنة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أواخر ديسمبر، وقبل اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كراكاس، فرض حصار بحري حول فنزويلا يستهدف ناقلات نفط تزعم واشنطن أنها خاضعة للعقوبات.

وقد صادرت بالفعل ناقلتين أخريين، تشتبه في نقلهما نفطًا فنزويليًا خاضعًا للعقوبات.

وتؤكد واشنطن أن هذه السفينة تندرج ضمن ما تصفه بـ«أسطول سري» قام بنقل النفط لصالح روسيا وإيران وفنزويلا، في خرق للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى.

وفي تصريح سابق على التقارير الإعلامية الأمريكية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، أنها تتابع الوضع «بقلق».

كما انتقلت ناقلتان أخريان خاضعتان للعقوبات الأمريكية، وهما Hyperion وPremier، واللتان بثّتا إشارات من البحر الكاريبي قرب فنزويلا خلال الأسبوع الماضي، إلى رفع العلم الروسي في ديسمبر المنقضي.

ووفق بيانات الملاحة، كانت ناقلة Hyperion تبحر، يوم الأربعاء، في المحيط الأطلسي باتجاه ميناء أوست-لوغا في روسيا، بينما أظهرت ناقلة Premier موقعًا في البحر الكاريبي.

كما ظهرت ثلاث ناقلات نفط أخرى خاضعة للعقوبات، كانت وكالة الصحافة الفرنسية قد رصدتها قرب فنزويلا منتصف ديسمبر، وهي ترفع العلم الروسي في السجل الإلكتروني لوزارة النقل الروسية، رغم أنها مدرجة تحت أعلام أخرى في القاعدة الرسمية للمنظمة البحرية الدولية.