واشنطن تدعو لمضاعفة إنتاج النفط في العالم

أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الخميس 22 جانفي الجاري، حاجة العالم إلى أكثر من مضاعفة إنتاج النفط الحالي، فيما وجه انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي وولاية كاليفورنيا لانتهاجهما ما وصفها بـ “سياسات طاقة خاطئة “.

وقال رايت خلال جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، إن “الإنفاق على الطاقة النظيفة غير الفعالة يُعد إهداراً للأموال”، مشيراً خلال نقاش مشترك مع الرئيسة التنفيذية لشركة (أوكسيدنتال للطاقة) فيكي هولوب، إلى أن “العالم سيعتمد على النفط لعقود مقبلة رغم التركيز الدولي على خفض الانبعاثات الكربونية”.

وحذر وزير الطاقة الأميركي من أن “اللوائح البيئية الصارمة في الاتحاد الأوروبي تشكل مخاطر على التعاون الطاقوي مع الولايات المتحدة”، موضحاً أن “هذه اللوائح قد تعرض المنتجين الأميركيين للمساءلة القانونية عند تصدير الغاز إلى أوروبا، ونحن نعمل حالياً مع الجانب الأوروبي لإزالة هذه العوائق”.

وفي الشأن الداخلي الأميركي، انتقد رايت سياسات الطاقة في ولاية كاليفورنيا، مشبهاً إياها بالسياسات الأوروبية، وتساءل قائلاً: “لو لم تنتهج كاليفورنيا سياسة طاقة خاطئة، كيف كانت ستصبح جودة حياة سكانها ؟” .

وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، انخفض إنتاج كاليفورنيا من النفط الخام إلى 300 ألف برميل يومياً في عام 2024، وهو نصف ما كان عليه في العقد السابق، وبعيد جداً عن ذروته البالغة 1.1 مليون برميل يومياً في عام 1985.

جدير بالذكر أن إمدادات النفط العالمية بلغت 107.4 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

وتبدو عموما توقعات انخفاض إنتاج النفط الأميركي في 2026 معاكسة لأهداف الرئيس دونالد ترمب الذي يطمح إلى مضاعفة إنتاج النفط المحلي بأسرع وقت ممكن، للوفاء بوعوده الانتخابية الواسعة التي أطلقها تحت شعار “احفر يا عزيزي احفر”.

وتُعزى التوقعات المنخفضة إلى عدة أسباب؛ أبرزها مخاوف التباطؤ الاقتصادي، وحالة عدم اليقين السائدة في السوق، ترقبًا لمآلات التوترات التجارية الكبرى بين الولايات المتحدة والصين، فضلًا عن الاضطرابات الجيوسياسية ومخاطرها الإضافية.

كما أدى انخفاض متوسط أسعار النفط في عام 2025، إلى تثبيط المستثمرين عن التوسع في عمليات الحفر، خاصة في حوض برميان، الأكبر في إنتاج النفط، والثاني في إنتاج الغاز.

وانخفض متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 65 دولارًا في عام 2025، ومن المتوقع انخفاضه أكثر إلى 51 دولارًا للبرميل في عام 2026، وكلاهما أقل من متوسط عام 2024 البالغ 77 دولارًا، حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

