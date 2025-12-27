Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة في جنوب شرق اليمن، داعيا إلى اللجوء للدبلوماسية المستمرة و ضبط النفس بهدف التوصل إلى حل دائم.

و أوضح وزير الخارجية الأمريكي في بيان : تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة في جنوب شرق اليمن، كما نحث على ضبط النفس و الدبلوماسية المستمرة، بهدف التوصل إلى حل دائم.

و أضاف : “ممتنون للقيادة الدبلوماسية لشركائنا، المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة، ولا نزال ندعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز مصالحنا الأمنية المشتركة”.

هذا و دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في وقت سابق، إلى تجنب التصعيد و تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني و التمسك بوحدة البلاد و ذلك على خلفية التطورات التي تشهدها محافظتا حضرموت و المهرة.

يذكر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمى، قد طلب من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تقديم دعم عسكري عاجل لحماية المدنيين في محافظة حضرموت.

