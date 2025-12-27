Français
واشنطن تشعر بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة في جنوب شرق اليمن

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة في جنوب شرق اليمن، داعيا إلى اللجوء للدبلوماسية المستمرة و ضبط النفس بهدف التوصل إلى حل دائم.

و أوضح وزير الخارجية الأمريكي في بيان : تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة في جنوب شرق اليمن، كما نحث على ضبط النفس و الدبلوماسية المستمرة، بهدف التوصل إلى حل دائم.

و أضاف : “ممتنون للقيادة الدبلوماسية لشركائنا، المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة، ولا نزال ندعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز مصالحنا الأمنية المشتركة”.

هذا و دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في وقت سابق، إلى تجنب التصعيد و تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني و التمسك بوحدة البلاد و ذلك على خلفية التطورات التي تشهدها محافظتا حضرموت و المهرة.

يذكر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمى، قد طلب من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تقديم دعم عسكري عاجل لحماية المدنيين في محافظة حضرموت.

