واشنطن تعزّز التعاون الأمني مع تونس: تسليم معدات بقيمة 1.4 مليون دولار لمكافحة الإرهاب

في خطوة تعكس متانة الشراكة الأمنية بين تونس والولايات المتحدة، حضر السفير الأمريكي بيل بزّي مراسم تسليم معدات أمنية متطورة بقيمة 1.4 مليون دولار، قدّمتها الولايات المتحدة إلى تونس في إطار برنامج الدعم المخصّص لمكافحة الإرهاب.

ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية التونسية، وتحسين جاهزيتها في مواجهة التهديدات الإرهابية، بما يساهم في حماية الأمن الوطني ودعم الاستقرار الإقليمي. كما يندرج ضمن التعاون الثنائي المتواصل بين البلدين في مجالات الأمن والدفاع وبناء القدرات.

وأكدت الجهات المعنية أن هذه المبادرة تجسّد الثقة المتبادلة بين تونس وواشنطن، وتعكس التزام الطرفين بالعمل المشترك لمجابهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، وتعزيز الأمن في منطقة المتوسط وشمال إفريقيا.

