واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة

تحدّث قائد القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال براد كوبر، عن احتمال تنفيذ «عملية قصيرة وسريعة ونظيفة» في إيران، وذلك بالتزامن مع إجراء مناورات عسكرية تمتد لعدة أيام، تهدف – وفق بيان رسمي – إلى إظهار القدرة على نشر وتوزيع واستدامة القدرات الجوية القتالية في مختلف أنحاء منطقة مسؤولية القيادة الوسطى.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن كوبر، خلال اجتماعه مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، قوله إن منطق الولايات المتحدة يقوم على عمليات محدودة وسريعة ودقيقة، مشيرًا إلى أن بلوغ الجاهزية الكاملة في الساحة الإيرانية يتطلب وقتًا، غير أن واشنطن تظل «مستعدة دائمًا لأي إجراء محدود» إذا اقتضت الظروف.

وأضافت القناة أن المسؤول العسكري الأمريكي تطرّق إلى مسألة تغيير النظام في إيران، معتبرًا أن أي هجوم محتمل سيستهدف، حسب تعبيره، الجهات التي ألحقت أذى بالمتظاهرين.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الأركان إيال زامير قوله إن موعد أي هجوم أمريكي على إيران لم يُحدَّد بعد، موضحًا أن القرار النهائي «مرتبط بالرئيس دونالد ترامب».

كما أفادت الهيئة، نقلاً عن مصدر مطّلع، بأن كوبر وزامير ناقشا سبل التنسيق الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في حال تنفيذ ضربة أمريكية قد تؤدي إلى إطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن حاملة طائرات أمريكية ستنضم إلى مدمرات متمركزة في منطقة الخليج.

وفي السياق نفسه، أعلنت القوات الجوية التابعة للقيادة الوسطى الأمريكية في بيان أنها تجري مناورات متعددة الأيام، تهدف إلى «تعزيز قدرات توزيع الأصول والأفراد، وتقوية الشراكات الإقليمية، والاستعداد لتنفيذ استجابة مرنة عبر منطقة القيادة الوسطى».

وأوضح البيان أن القوات الأمريكية «ستنشر فرقًا في مواقع طوارئ متعددة، وستنفذ جميع الأنشطة بموافقة الدول المضيفة وبالتنسيق الوثيق مع سلطات الطيران المدني والعسكري، مع التركيز على السلامة والدقة واحترام السيادة».

من جانبه، أكد قائد القوات الجوية في القيادة الوسطى، الجنرال ديريك فرانس، أن هذه التدريبات «تعزز السلام من خلال القوة عبر انتشار مسؤول يهدف إلى ردع أي عدوان، وتقليل مخاطر سوء التقدير، وطمأنة الشركاء الإقليميين».

وتنتشر قواعد ووحدات القيادة الوسطى الأمريكية في عدد من الدول ضمن منطقة جغرافية واسعة تمتد من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى وجنوب آسيا، حيث تضطلع بمهام التدخل العسكري والتدريب والمناورات المشتركة.

