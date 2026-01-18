واشنطن تنصح الدول الأوروبية بفصل ملف التجارة عن أزمة غرينلاند

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صرح الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيمسون غرير، بأن من الأجدر للدول الأوروبية الفصل بين ملف العلاقات التجارية مع واشنطن والوضع المحيط بجزيرة غرينلاند.

و نقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول الأمريكي قوله: “إن الأمر متروك لأوروبا كي تقرر ما إذا كانت تريد بحث التهديدات الجديدة من جانب ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الدول الأوروبية بسبب غرينلاند”.

و أضاف : “لو كنت مكان الأوروبيين، لحاولت على الأرجح فصل هذا الأمر قدر الإمكان. أما إذا أرادوا جعل ذلك جزءاً من صفقة تجارية، فهذا شأنهم و ليس شأننا”.

و يأتي هذا التصريح تعقيبا على إعلان الرئيس دونالد ترامب، أمس السبت، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على كل من بريطانيا، وألمانيا، والدنمارك، وهولندا، والنرويج، وفنلندا، وفرنسا، والسويد.

