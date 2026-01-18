Français
Anglais
العربية
الأخبار

واشنطن تنصح الدول الأوروبية بفصل ملف التجارة عن أزمة غرينلاند

واشنطن تنصح الدول الأوروبية بفصل ملف التجارة عن أزمة غرينلاند

صرح الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيمسون غرير، بأن من الأجدر للدول الأوروبية الفصل بين ملف العلاقات التجارية مع واشنطن والوضع المحيط بجزيرة غرينلاند.

و نقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول الأمريكي قوله: “إن الأمر متروك لأوروبا كي تقرر ما إذا كانت تريد بحث التهديدات الجديدة من جانب ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الدول الأوروبية بسبب غرينلاند”.

و أضاف : “لو كنت مكان الأوروبيين، لحاولت على الأرجح فصل هذا الأمر قدر الإمكان. أما إذا أرادوا جعل ذلك جزءاً من صفقة تجارية، فهذا شأنهم و ليس شأننا”.

و يأتي هذا التصريح تعقيبا على إعلان الرئيس دونالد ترامب، أمس السبت، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على كل من بريطانيا، وألمانيا، والدنمارك، وهولندا، والنرويج، وفنلندا، وفرنسا، والسويد.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

625
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم

337
الأخبار

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة
310
الأخبار

العليبي: نزع سلاح المقاومة و جعل حكومة التكنوقراط هي المتحكمة في غزة أهم نقطة في خطة أمريكا و اسرائيل [فيديو]
305
الأخبار

ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان
290
الأخبار

سفير إيران لدى تونس يصف المطالب الشعبية بـ«المشروعة»
285
الأخبار

المغرب : الملك الحسن الثالث بعيون صحيفة فرنسية… تغييرات كبرى في الأفق و رؤوس قد تسقط
277
الأخبار

خرج مادورو و أغلقت ديلسي رودريغيز الباب خلفه : شهر العسل مع ترامب
268
أخر الأخبار

ظهور ماكرون بعين حمراء متورمة يثير التساؤلات… والإليزيه يرد
252
الأخبار

وزارة الفلاحة: 3 لترات في السنة معدل استهلاك التونسي من زيت الزيتون
246
الأخبار

الحكم بالسجن في حق شقيقة ليلى الطرابلسي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى