واشنطن توافق على صفقة صواريخ “باتريوت” للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن موافقة وزارة الخارجية على عملية بيع صواريخ “باتريوت” للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار.

و أوضح البنتاغون في بيان أن المقاول الرئيسي لبيع الصواريخ، صواريخ باتريوت المتطورة، من الفئة 3 المعززة (PAC-3 MSE) – ستكون شركة لوكهيد مارتن.

و جاءت موافقة وزارة الخارجية استجابة لطلب تقدمت به السعودية لشراء 730 صاروخا من هذا الطراز.

و أضافت وزارة الحرب أن عملية البيع المقترحة “لن تغير التوازن العسكري في الشرق الأوسط و لن يكون لها أي تأثير سلبي على الجاهزية الدفاعية للولايات المتحدة.”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



