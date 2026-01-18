Français
Anglais
العربية
الأخبار

واشنطن : لا بد من السيطرة على غرينلاند لمواجهة تهديدات المستقبل

واشنطن : لا بد من السيطرة على غرينلاند لمواجهة تهديدات المستقبل

أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ضرورة سيطرة بلاده على غرنلاند لمواجهة التهديدات المستقبلية.

و أوضح أن هذا منظور استراتيجي، إذ تتزايد التهديدات من خصوم الولايات المتحدة في القطب الشمالي و قد تجاهلت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) و الدنمارك هذه المنطقة لعقود.

و كان ترامب قد صرّح بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من ثماني دول أوروبية اعتبارا من غرة فيفري ، مستشهدا بالخلافات حول غرينلاند.

و كرّر ترامب مرارا رغبته في امتلاك غرينلاند لضمان الأمن في منطقة القطب الشمالي.

و تجدر الإشارة إلى أنّ غرينلاند جزء من المملكة الدانماركية و قد أكدت كل من السلطات الدانماركية و الغرينلاندية رفضهما القاطع لأي محاولة أمريكية لضم الجزيرة ، مشدّدتين على ضرورة احترام سيادتهما و وحدة أراضيهما.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

625
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم

339
الأخبار

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة
321
الأخبار

ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان
312
الأخبار

العليبي: نزع سلاح المقاومة و جعل حكومة التكنوقراط هي المتحكمة في غزة أهم نقطة في خطة أمريكا و اسرائيل [فيديو]
299
الأخبار

سفير إيران لدى تونس يصف المطالب الشعبية بـ«المشروعة»
285
الأخبار

المغرب : الملك الحسن الثالث بعيون صحيفة فرنسية… تغييرات كبرى في الأفق و رؤوس قد تسقط
277
الأخبار

خرج مادورو و أغلقت ديلسي رودريغيز الباب خلفه : شهر العسل مع ترامب
268
أخر الأخبار

ظهور ماكرون بعين حمراء متورمة يثير التساؤلات… والإليزيه يرد
252
الأخبار

وزارة الفلاحة: 3 لترات في السنة معدل استهلاك التونسي من زيت الزيتون
246
الأخبار

الحكم بالسجن في حق شقيقة ليلى الطرابلسي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى