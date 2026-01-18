واشنطن : لا بد من السيطرة على غرينلاند لمواجهة تهديدات المستقبل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ضرورة سيطرة بلاده على غرنلاند لمواجهة التهديدات المستقبلية.

و أوضح أن هذا منظور استراتيجي، إذ تتزايد التهديدات من خصوم الولايات المتحدة في القطب الشمالي و قد تجاهلت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) و الدنمارك هذه المنطقة لعقود.

و كان ترامب قد صرّح بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من ثماني دول أوروبية اعتبارا من غرة فيفري ، مستشهدا بالخلافات حول غرينلاند.

و كرّر ترامب مرارا رغبته في امتلاك غرينلاند لضمان الأمن في منطقة القطب الشمالي.

و تجدر الإشارة إلى أنّ غرينلاند جزء من المملكة الدانماركية و قد أكدت كل من السلطات الدانماركية و الغرينلاندية رفضهما القاطع لأي محاولة أمريكية لضم الجزيرة ، مشدّدتين على ضرورة احترام سيادتهما و وحدة أراضيهما.

