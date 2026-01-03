واشنطن : مادورو سيخضع للمحاكمة بعد اعتقاله ونقله إلى خارج فنزويلا

أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيُقدم للمحاكمة على “جرائم اتهم بها”.
و كتب لانداو على منصة “إكس”: “الآن سيُقدَّم (مادورو) أخيرا إلى العدالة لمحاسبته على جرائمه”.
و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا عن “ضربة واسعة النطاق ناجحة” ضد فنزويلا، مؤكدا أن مادورو وزوجته قد تم أسرهما وإخراجهما من البلاد.
كما وعد ترامب بالإدلاء بتفاصيل إضافية خلال الساعات القليلة القادمة.
