والية نابل تدعو إلى توخي أقصى درجات الحذر تحسّبا للتقلبات الجوية المرتقبة

دعت والية نابل هناء شوشاني في بلاغ أصدرته، عشية اليوم السبت، المواطنين الى توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء التنقل، مع التخفيض في السرعة، واحترام مسافة الأمان وإلى تجنب المجازفة بعبور الأودية والطرقات المغمورة بالمياه.

و تأتي هذه الدعوة تبعا لنشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوّي بخصوص التقلّبات الجوية المنتظرة عشية اليوم والمتواصلة الى صبيحة يوم غد الأحد، وتتمثل في هبوب رياح قوية جدا بأغلب الجهات ومن بينها ولاية نابل، ستتراوح سرعتها القصوى بين 60 و 80 كلم في الساعة وتصل مؤقتا الى 110 كلم في الساعة.

و دعت الوالية، في ذات البلاغ، الى تثبيت اللافتات الاشهارية، والاجسام القابلة للسقوط، والرافعات الثقيلة التي تستعمل في البناء، والى عدم ترك السيارات رابضة تحت الأشجار، وإلى عدم المكوث قرب الاشجار والاعمدة الكهربائية، وبالقرب من الاسلاك الكهربائية.

كما دعت الفلاحين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم ومعداتهم وإبعادها عن الاودية والمناطق المنخفضة، والصيادين إلى عدم الإبحار واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مراكبهم، والالتزام بتوصيات المعهد الوطني للرصد الجوي، ومتابعة النشرات والتحذيرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.

جدير بالإشارة أن هذا البلاغ التحذيري هو البلاغ الثاني بعد بلاغ اول صدر يوم 28 جانفي الجاري، علما أنّ ولاية نابل قد شهدت خاصة بداية من الليلة الفاصلة بين 19 و 20 جانفي تهاطل كميات كبيرة من الامطار تسبّبت في ارتفاع منسوب الاودية وفي فيضان بعضها، ومازالت الجهة الى اليوم في مرحلة رفع مخلفات التقلبات الجوية وإصلاح الاضرار التي لحقت بالطرقات والمسالك الفلاحية وعدد من المنشآت المائية.

