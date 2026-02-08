والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار الحرص على المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية وتثمين الرصيد الحضاري لولاية باجة، أدّى والي الجهة أحمد بن خراط زيارة ميدانية إلى معلم الكنيسة بباجة، لمتابعة مدى تقدم أشغال إعادة التهيئة والصيانة الجارية بهذا المعلم التاريخي.

و تندرج هذه الأشغال، في جزء هام منها، ضمن إطار المسؤولية المجتمعية لمؤسستين خاصتين بالجهة، بما يعكس انخراط القطاع الخاص في دعم مجهودات المحافظة على التراث والمساهمة في التنمية المستدامة.

و خلال الزيارة، شدد والي باجة على ضرورة المحافظة على الطابع المعماري الأصلي للكنيسة واحترام خصوصياتها التاريخية، داعيًا إلى إزالة بعض الجدران التي أضيفت بصفة اعتباطية في فترات سابقة، والعمل على استرجاع ملامح المعلم الأصلية. كما أكد على أهمية إضفاء لمسة فنية مدروسة من خلال اعتماد إضاءة فنية تتلاءم مع خصوصية المعلم وتبرز قيمته الجمالية والمعمارية.

و دعا الوالي إلى مزيد تحسيس الأهالي والمؤسسات بضرورة معاضدة مجهودات السلطة الجهوية ودعم تدخلاتها في إطار المسؤولية المجتمعية، بما يعزز الانخراط الفعلي في خدمة المصلحة العامة ودعم مسارات التنمية المحلية.

و على هامش الزيارة، تحول والي الجهة إلى معاينة وضعية عدد من الأنهج بالمدينة العتيقة، حيث اطلع على حالة بعض البنايات وتواصل مع عدد من الأهالي واستمع إلى مشاغلهم.

و أكد في هذا السياق على أهمية حسن التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، وضرورة التسريع في استكمال الأشغال وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يساهم في إدماج هذا المعلم ضمن المسار الثقافي والاقتصادي والسياحي لولاية باجة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



