والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار متابعة المشاريع الرياضية وتعزيز البنية التحتية المخصّصة للشباب والرياضة، أدّى والي باجة أحمد بن خراط، صباح يوم الاثنين 12 جانفي ، زيارة ميدانية غير معلنة إلى ملعب بوجمعة الكميتي بمدينة باجة، للاطلاع على مدى تقدّم أشغال الصيانة الدورية وإعادة التعشيب.

و خلال هذه الزيارة، عاين الوالي مختلف مراحل المشروع، وتواصل مباشرة مع ممثل المقاول المكلّف بالأشغال، حيث تمّ التباحث حول الجوانب الفنية المرتبطة بعمليات زرع العشب وتثمينه. وأكّد المقاول أنّ عملية التعشيب متواصلة وفق البرنامج المضبوط، على أن تنطلق مرحلة التسميد خلال الفترة القريبة القادمة.

كما تمّ التطرّق إلى مشروع تركيز اللوحة الإلكترونية بالملعب، حيث جرى التنسيق بين المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والمندوب الجهوي للشباب والرياضة لدعوة المقاول المعني وحثّه على التسريع في نسق الإنجاز واحترام الآجال التعاقدية.

و في ختام الزيارة، شدّد والي الجهة على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لكافة مكوّنات المشروع، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، مع التسريع في استكمال الأشغال حتى يكون الملعب جاهزًا في أفضل الظروف لاحتضان التظاهرات الرياضية المبرمجة قريبًا، وخدمة الرياضيين والجمعيات الرياضية بولاية باجة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



